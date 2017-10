Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 12 glasov Ocenite to novico! Rado Trifunović (drugi z leve) bo slovenske košarkarje vodil v kvalifikacijah za SP 2019. Foto: BoBo Dodaj v

Kokoškova bo zamenjal Rado Trifunović

Začasen dogovor med KZS-jem in sodniki

9. oktober 2017 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarska zveza Slovenije za selektorja moške članske reprezentance predlaga dozdajšnjega pomočnika Rada Trifunovića, ki bi reprezentanco vodil med kvalifikacijami za SP 2019.

Zanj mora do torka do 12. ure glasovati več kot polovica članov izvršnega odbora, kar je le formalnost. Srbski strokovnjak Igor Kokoškov, ki je reprezentanco prejšnji mesec popeljal do zlate medalje evropskega prvenstva, med kvalifikacijami ne more voditi ekipe, ker ima službo v Ligi NBA (pri ekipi Utah Jazz), je pa sprejel vlogo svetovalca.

"S to rešitvijo in s takim predlogom selektorja smo, poleg tega da krmilo prevzame izjemno kompetentna oseba, našli tudi način, da v trenerski ekipi kot svetovalca zadržimo dosedanjega selektorja Igorja Kokoškova, ki je z veseljem pristal na novo vlogo," so selektorski predlog obrazložili pri KZS-ju.

Trifunović je bil na zadnjih treh velikih tekmovanjih selektorjeva desna roka. V vlogi pomočnikov bosta še naprej Jaka Lakovič in Aleksander Sekulić.

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 se bo Slovenija pomerila s Španijo, Belorusijo in Črno goro.

Začasen dogovor med KZS-jem in sodniki

Spor na relaciji KZS - košarkarski sodniki, zaradi katerega so sodniki stavkali, bo najverjetneje končan v torek, tekme pa bodo igrali že konec tedna. Klubi so se namreč dogovorili za prehodno obdobje šestih mesecev, v katerem naj bi obe strani našli rešitev, do takrat bo veljal stari dogovor glede pogojev plačevanja sodniških in drugih stroškov.

T. O.