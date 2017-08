Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Kapetan Goran Dragić je dosegel 22 točk. Foto: BoBo Sorodne novice Slab prvi polčas slovenske košarkarje stal zmage nad Izraelom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drugi poraz v Tel Avivu, Dragić zgrešil met za podaljšek s Turki

Prihodnji teden tekmi s Hrvaško

19. avgust 2017 ob 21:06,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 21:39

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji se iz Tel Aviva vračajo z dvema porazoma. Po Izraelu so morali priznati premoč še Turčiji (86:84).

Slovenija na sedmi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo v zadnji četrtini kljub doseženima trojkama tik pred koncem ni zmogla pripraviti preobrata.

Varovanci Igorja Kokoškova so srečanje začeli bolje kot proti Izraelu, vodili so večji del prve četrtine, Turki pa so ob koncu tega dela igre dosegli pet zaporednih točk in četrtino sklenili s štirimi točkami prednosti. Turki so dobro igro nadaljevali tudi v drugi četrtini, dosegli so pet zaporednih točk in tako prišli do prednosti devetih točk. Po minuti odmora so Slovenci zaigrali nekoliko bolje, vendar jim Turkov do konca prvega polčasa ni uspelo uloviti.

Slovenci so po štirih minutah igre v drugem polčasu po dolgem času povedli. Na krilih Gorana Dragića, ki je v tem delu tekme dosegel deset točk, so Slovenci vztrajali v vodstvu (vodili so tudi za deset točk), kljub temu pa so Turki zadnjo četrtino začeli s prednostjo dveh točk.

Dragić nenatančen

Slovencem je na začetku zadnje četrtine ob zaostanku petih točk uspelo pripraviti preobrat. Najprej je trojko zadel Klemen Prepelič, po košu in dodatnem prostem metu Anthonyja Randolpha so Slovenci prešli v vodstvo, nato pa so nastopile črne minute. Turki so z delnim izidom 13:0 pet minut do konca povedli za dvanajst (80:68). Po dveh doseženih trojkah tik pred koncem - zadela sta Dragić in Prepelič - je Slovenija zaostajala le še za dve točki (83:85). Slovenci so imeli priložnost izsiliti podaljšek, a je bil nenatančen Dragić.

Na sedmi pripravljalni tekmi, ki je bila zaprta za javnost, je največ točk za Slovenijo prispeval kapetan Dragić (22 točk), Prepelič jih je dodal 19, Randolph pa 12.

Slovenci se v nedeljo vračajo v Slovenijo, kjer bodo opravili zadnji teden priprav. V četrtek jih čaka tekma s Hrvati, ki bo odprta za javnost, z varovanci Aleksandra Petrovića pa se bodo srečali tudi v petek na zaprti tekmi.

PRIPRAVLJALNI TEKMI, TEL AVIV

SLOVENIJA - TURČIJA

84:86 (20:24, 18:20, 22:18, 24:24)

Dragić 22, Prepelič 19, Randolph 12, Vidmar in Blažič po 8, Murić 6, Nikolić 5, Dončić 4; Mahmutoglu 20, Osman 17, Sanli 13, Sipahi 12 ...

Met za dve: 24/38; 21/40

Met za tri: 5/19; 10/18

Prosti meti: 21/31; 14/22

Odigrano v petek:

IZRAEL - SLOVENIJA

89:84 (29:23, 22:9, 20:25, 18:27)

PRIPRAVLJALNI TEKMI, LJUBLJANA

Četrtek ob 20.00 (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Petek (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

D. S.