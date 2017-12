Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Farid Gajibov je postal predsednik Evropske gimnastične zveze. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Kolar v zadnjem trenutku izgubil ključne glasove

Farid Gajibov novi predsednik Evropske gimnastične zveze

2. december 2017 ob 11:19

Split - MMC RTV SLO, STA

Azerbajdžanec Farid Gajibov je na volitvah za predsednika Evropske gimnastične zveze na kongresu v Splitu postal peti predsednik evropske gimnastične organizacije. Protikandidata Edvarda Kolarja je v glasovih premagal z 28:20.

Zveza UEG je tako danes dobila novega predsednika, saj se je Francoz Georges Guelzec, ki je bil predsednik UEG-ja od leta 2009, poslovil s položaja. Edina kandidata sta bila nekdanji generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Edvard Kolar, ki je septembra postal direktor Športne loterije, in Azerbajdžanec Gajibov.

Oba sta že dlje časa vpeta v gimnastiko. Kolar je bil dolga leta trener enega najboljših slovenskih telovadcev v zgodovini Mitje Petkovška, dejaven je bil tudi pri Gimnastični zvezi Slovenije, med drugim je bil generalni sekretar, kjer pa se je v zadnjih letih nekoliko umaknil. Na današnjih volitvah je v prvem krogu zmagal Gajibov, sicer generalni sekretar azerbajdžanske gimnastične zveze, ki je bil že zdaj eden od podpredsednikov UEG. Gajibov je prejel 28 glasov članic krovne evropske zveze, Kolar pa 20.

"Moram reči, da mi je še predvčerajšnjim bistveno bolje kazalo. Očitno mi v zadnjem trenutku ni uspelo zadržati nekaterih glasov, ki so šli k mojemu nasprotniku oziroma tekmecu v boju za predsedniški položaj. Ampak ne glede na vse, jaz sem zadovoljen. No, nisem zadovoljen, da nisem bil izvoljen, ampak vseeno mislim, da rezultat ni tako slab," je razplet volitev ocenil Kolar.

Kolar je v preteklosti dvakrat doslej kandidiral tudi za člana izvršnega odbora Mednarodne gimnastične zveze FIG, a mu ni uspelo. Če bi bil danes izvoljen, bi kot predsednik UEG-ja samodejno postal tudi član izvršnega odbora svetovne zveze FIG, kar pomeni, da bi lahko soodločal pri spremembah in reorganizaciji, ki jih svetovna gimnastika krvavo potrebuje.

A čeprav mu v Splitu ni uspelo na vrh krovne organizacije stare celine, bo še naprej ostal v gimnastiki. Gimnastično zvezo Slovenije 14. decembra prav tako čaka volilna skupščina, Kolar pa kandidira za prvega podpredsednika GZS-ja in vodjo gospodarsko-organizacijskega področja.

"Tako je. Z gimnastiko živim vse svoje življenje, tako da bom delo nadaljeval pri Gimnastični zvezi Slovenije in ji pomagal, če se bo seveda zveza s svojimi članicami na volitvah za to odločila," je še dejal Kolar.

Zadnji volilni kongres je imela krovna evropska zveza pred štirimi leti v Portorožu. Takrat je nov predsedniški mandat dobil Guelzec. Pred štirimi leti je bil v izvršni odbor UEG-ja izvoljen Klemen Bedenik, v nadzorni odbor pa Ivan Levak, ki je leta 2009 kandidiral tudi za prvega moža UEG-ja, vendar v prvem krogu volitev izgubil proti Guelzecu.

Evropska zveza je že izvolila tudi tri podpredsednike; to so postali Švicar Rudolf Hediger, Francoz Michel Boutard in Grk Athanasios Vasileiadis.

T. O.