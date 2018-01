Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! 25-letni Petr Vakoč (sedem profesionalnih zmag) je bil eden velikih adutov ekipe za spomladanske klasike, lani je bil drugi na Dirki De Brabantse Pijl, leto pred tem pa je na njej tudi zmagal. Foto: Reuters Dodaj v

Kolesarja ekipe QuickStep v Južni Afriki zbil tovornjak

Nesreča se je zgodila po koncu treninga

26. januar 2018 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kolesarja ekipe QuickStep Floors Čeha Petra Vakoča in Belgijca Laurensa De Plusa je na pripravah v Južni Afriki zbil tovornjak, zato so morali oba odpeljati v bolnišnico.

Domnevno jo je slabše odnesel obetavni Vakoč, ki ima zlomljenih nekaj vretenc, zato ga bodo po hitrem postopku operirali.

Belgijec, ki je padel in se poškodoval tudi na zadnji preizkušnji lanske svetovne serije, Dirki po Lombardiji, ima nekaj modric in odrgnin, dobil naj bi udarec v predel pljuč in ledvic.

Na kraju nesreče je bil tudi Luksemburžan Bob Jungels, ki je ni skupil. "Trening smo že končali, bil sem nekoliko stran od njiju. Tovornjaka nisem videl, kar naenkrat pa sem zaslišal trušč in videl sotekmovalca na tleh. Stekel sem do njiju, spregovorili smo nekaj besed, a si ju nisem upal premikati. Neka gospa je poklicala zdravniško pomoč, v bolnišnico sta odšla skupaj z zdravnikom ekipe."

T. O.