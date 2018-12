Koliko poljubov sreče bo deležna Kekova Slovenija v Dublinu?

Nedelja nogometni reprezentanci prinaša nasprotnike v boju za Euro 2020

2. december 2018 ob 07:05

Dublin - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo točno opoldne bo v Dublinu potekal žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2020. Slovenija je po izpadu v najnižji razred Lige narodov uvrščena v četrtega izmed šestih kakovostnih bobnov, na prvenstvo pa vodita le prvi dve mesti.

"Položaj, v katerem je Slovenija, ne dopušča razmišljanja o tem, da bomo favoriti v skupini. A v tem trenutku moramo razmišljati najprej o sebi, koliko bo možno narediti, pa bomo videli. Vsekakor pa velja, da moraš imeti visoke cilje, da lahko napreduješ," je po drugem imenovanju za selektorja dejal Matjaž Kek in dodal, da za sam žreb nima posebne želje.

Prva službena pot – na žreb v Dublin

"Vsi imamo radi privlačne tekmece, a najprej je treba spoštovati sebe," meni Kek, ki je reprezentanco vodil že med letoma 2007 in 2011 in jo pripeljal na svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki, a se mu nato ni izšlo v kvalifikacijah za Euro 2012. Ravno pot v Dublin bo prva selektorska naloga Keka, z njim gre na Uefino zasedanje v irski prestolnici tudi predsednik NZS-ja Rade Mijatović.

Štiri skupine s po 5 in šest skupin s 6 moštvi

Štiri ekipe iz elitnega bobna finalistov Lige narodov bodo izžrebane na prvi položaj v skupinah od A do D. S tem bodo imele Švica, Portugalska, Nizozemska in Anglija proste junijske termine za finalni turnir Lige narodov, ki ga bosta med 5. in 9. junijem gostila Porto in Guimaraes. Omenjeni finalisti LN-ja bodo igrali tako v skupinah s po petimi reprezentancami, medtem ko bo preostala šesterica nosilcev sodelovala v skupinah s po šestimi reprezentancami.

Petkrat po dve tekmi v obdobju osmih mesecev

Po razširitvi evropskega prvenstva v nogometu s 16 na 24 udeleženk in uvedbi novega reprezentančnega tekmovanja z Ligo prvakov je prišlo tudi do sprememb v kvalifikacijskem sistemu, ki bo zdaj neposreden. Na Euro 2020 se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vsake skupine izmed desetih kvalifikacijsih skupin. Med 21. marcem in 19. novembrom 2019 se bo marca, junija, septembra, oktobra in novembra zvrstilo pet reprezentančnih tednov nogometa, s po dvema tekmama v vsakem oknu za vsako reprezentanco.

Končnica Lige narodov prispeva zadnje 4 udeležence

Preostale štiri udeležence evropskega prvenstva bodo dali zaključni turnirji oziroma "play-off" Lige narodov v ligah A, B, C in D. Če določena liga ne bo imela po štirih ekip na turnirju (če si bo katera EP 2020 zagotovila prek kvalifikacij), bodo turnirje dopolnile ekipe iz drugih lig, glede na skupni uvrstitev Lige narodov. Slovenija je končala na končnem 38. mestu in tudi teoretično ne more igrati play-offa, ki se bodo odvili šele med 26. in 31. marcem 2020.

Pri žrebu je potrebno upoštevati tudi štiri skupine izjem:

države gostiteljice: v vsaki skupini sta lahko le po dve reprezentanci izmed 12 gostiteljic tekem Eura 2020

v vsaki skupini sta lahko le po dve reprezentanci izmed 12 gostiteljic tekem Eura 2020 politični spori: v isti skupini zaradi političnih in nekdanjih vojaških konfliktov ne morejo biti naslednji pari držav: Armenija - Azerbajdžan; Gibraltar - Španija; Kosovo - Bosna in Hercegovina; Kosovo - Srbija; Ukrajina - Rusija.

v isti skupini zaradi političnih in nekdanjih vojaških konfliktov ne morejo biti naslednji pari držav: Armenija - Azerbajdžan; Gibraltar - Španija; Kosovo - Bosna in Hercegovina; Kosovo - Srbija; Ukrajina - Rusija. zimska prizorišča : v skupini sta lahko največ dve reprezentanci iz držav z ostrejšo zimo (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, latvija, Litva, Norveška, Rusija in Ukrajina).

: v skupini sta lahko največ dve reprezentanci iz držav z ostrejšo zimo (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, latvija, Litva, Norveška, Rusija in Ukrajina). predolga potovanja: v skupini je samo en par reprezentanc, s skrajnega zahoda in jugovzhoda Uefe.

Bobni za žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020:

boben finalistov lige narodov (4) : ŠVICA*, PORTUGALSKA*, NIZOZEMSKA*, ANGLIJA*

(4) ŠVICA*, PORTUGALSKA*, NIZOZEMSKA*, ANGLIJA* boben 1 (6): BELGIJA, FRANCIJA, ŠŠPAIJA, ITALIJA, HRVAŠKA, POLJSKA

(6): BELGIJA, FRANCIJA, ŠŠPAIJA, ITALIJA, HRVAŠKA, POLJSKA boben 2 (10): NEMČIJA, ISLANDIJA, BIH*, UKRAJINA*, DANSKA*, ŠVEDSKA*, RUSIJA, AVSTRIJA, WALES, ČEŠKA

(10): NEMČIJA, ISLANDIJA, BIH*, UKRAJINA*, DANSKA*, ŠVEDSKA*, RUSIJA, AVSTRIJA, WALES, ČEŠKA boben 3 (10): SLOVAŠKA, TURČIJA, IRSKA, SEVERNA IRSKA, ŠKOTSKA*, NORVEŠKA*, SRBIJA*, FINSKA*, BOLGARIJA, IZRAEL

(10): SLOVAŠKA, TURČIJA, IRSKA, SEVERNA IRSKA, ŠKOTSKA*, NORVEŠKA*, SRBIJA*, FINSKA*, BOLGARIJA, IZRAEL boben 4 (10): MADŽARSKA, ROMUNIJA, GRČIJA, ALBANIJA, ČRNA GORA, CIPER, ESTONIJA, SLOVENIJA , LITVA, GRUZIJA*

(10): MADŽARSKA, ROMUNIJA, GRČIJA, ALBANIJA, ČRNA GORA, CIPER, ESTONIJA, , LITVA, GRUZIJA* boben 5 (10): MAKEDONIJA*, KOSOVO*, BELORUSIJA*, LUKSEMBURG, ARMENIJA, AZERBAJDŽAN, KAZAHSTAN, MOLDAVIJA, GIBRALTAR, FERSKI OTOKI

(10): MAKEDONIJA*, KOSOVO*, BELORUSIJA*, LUKSEMBURG, ARMENIJA, AZERBAJDŽAN, KAZAHSTAN, MOLDAVIJA, GIBRALTAR, FERSKI OTOKI boben 6 (5): LATVIJA, LIECHTENSTEIN, ANDORA, MALTA, SAN MARINO

* Z zvezdico so označene ekipe, ki so osvojile skupino Lige narodov in so si zagotovile play-off.

