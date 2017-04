Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Aleksander Vinokurov je končal kariero po zmagi na olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kolobnjev naj bi prepustil zmago Vinokurovu - 15. maja morata na sodišče

Oba sta že upokojena

1. april 2017 ob 19:30

Liege - MMC RTV SLO/STA

Olimpijski kolesarski prvak iz Londona Aleksander Vinokurov bo moral skupaj z Rusom Aleksandrom Kolobnjevom maja na sodišče v Liegeu.

Zdajšnji direktor Astane naj bi Rusu res plačal 150.000 evrov, da mu je ta leta 2010 prepustil zmago na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege.

Švicarska revija L'Illustre je že leta 2011 objavila novico o podkupovanju, dopolnila jo je z elektronskimi sporočili, ki sta si jih izmenjavala kolesarja in ki so potrjevala, da sta se med seboj dogovarjala o plačilu. A kolesarja sta podkupovanje zanikala in pravita, da je pri tem šlo za posojilo. "To je moje privatno življenje. Je še ena stvar, s katero me želijo očrniti. Pogosto posojam denar sem in tja, za posojilo je šlo tudi v tem primeru," je takrat dejal Vinokurov, za katerega je bila zmaga na sporni dirki prva po vrnitvi na tekmovanja po dopinški kazni.

Leta 2012 so primer preiskovali tudi preiskovalci v zvezi z afero o nečednih poslih zdravnika Micheleja Ferrarija, ugotovili so sumljiva denarna nakazila med obema kolesarjema, a Italijani niso ukrepali. Zato pa je leta 2014 odprlo preiskavo sodišče v Liegeu, ki bo 15. maja zaslišalo kolesarja. Na omenjeni dirki sta ušla zasledovalcem in se med seboj udarila za zmago.

Oba sta zdaj že tekmovalno upokojena, Vinokurov je prenehal tekmovati po olimpijskem zlatu leta 2012, Kolobnjev, sicer dobitnik bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu, pa lani.

A. G.