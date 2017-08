Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rigoberto Uran je Tour končal na drugem mestu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kolumbijec Uran še tri leta pri Cannondalu

Veliki cilj je zmaga na Touru

14. avgust 2017 ob 20:56

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Rigoberto Uran, ki je na letošnjem Touru zasedel odlično drugo mesto, bo ostal v ekipi Cannondale še tri leta. V ameriško ekipo je 30-letni kolesar prišel lani iz ekipe Quick-Step, pred tem je sodeloval še z moštvoma Caisse d'Epargne in Sky.

"Zelo sem zadovoljen s to ekipo, okolje mi ustreza, triletna pogodba pa ponuja varnost in zanesljivost," je bil po sklenjenem podaljšanju zadovoljen Uran, ki je za enega večjih ciljev v prihodnosti izpostavil prav Dirko po Franciji in izrazil željo, da bi premagal Chrisa Frooma. Britanec ga je na letošnji največji dirki sveta v skupnem seštevku ugnal za 52 sekund.

"Veliko ciljev in želja še imam. Največji je povezan s Tourom. Rad bi nekoč zmagal na tej dirki," je še dejal Uran.

Kolumbijec je na Dirki po Italiji prav tako dvakrat končal na drugem mestu, v letih 2013 in 2014, na letošnjem Touru pa se je lahko pohvalil tudi z eno etapno zmago.

A. G.