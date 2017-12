Kombinacija Pinturaultu; Čater s 27. na sedmo mesto

Vodilni po smuku Dominik Paris odstopil

29. december 2017 ob 11:30,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 15:53

Bormio - MMC RTV SLO

Francoski alpski smučar Alexis Pinturault je dobil kombinacijo za svetovni pokal v Bormiu. S sedmim mestom se je od Slovencev najbolj izkazal Martin Čater, ki je bil po smuku 27.

Čater je imel drugi čas slaloma, zaostal je le za zmagovalcem Pinturaultom. 26-letni Francoz, ki je bil po smukaškem delu 19., se je veselil 21. zmage v svetovnem pokalu. Na koncu je za 42 stotink sekunde prehitel Italijana Petra Filla, medtem ko je bil tretji Norvežan Kjetil Jansrud.

Vodilni po smuku Italijan Dominik Paris je bil odličen na progi, a je nato v spodnjem delu napravil napako in odstopil.

Čater: Rezultat je soliden, a ni še tisto, kar želimo

"Poskušal sem narediti maksimum. Rezultat je soliden, ni pa to tisto, kar si želimo, tako da bo na tem treba še delati. Vožnji sta bili na nivoju, na smuku pa je bil zaostanek vseeno prevelik. Največ ga treniramo, a ni bilo tako vrhunsko kot bi moralo biti. Slalom smo trenirali, ponavadi najprej hitre discipline, potem pa še slalom. Če smučam tako kot na treningih, sem lahko zelo konkurenčen. Tudi v smuku dobro smučam, a ne razvijem še te hitrosti, mislim pa, da bo to še prišlo," je po svojem najboljšem rezultatu v tej disciplini in drugemu najboljšemu v svetovnem pokalu dejal Čater.

Do točk sta prišla še dva Slovenca. Klemen Kosi je bil 12., Boštjan Kline pa 17., medtem ko je Tilen Debelak odstopil.

Svetovni pokal se bo nadaljeval na novega leta dan, ko bo v Oslu paralelni slalom.

SVETOVNI POKAL (M)

BORMIO, kombinacija Končni vrstni red: 1. A. PINTURAULT FRA 2:41,13 2. P. FILL ITA +0,42 3. K. JANSRUD NOR 0,45 4. M. CAVIEZEL ŠVI 0,68 5. T. DRESSEN NEM 0,83 6. M. MAYER AVT 0,97 7. M. ČATER SLO 1,02 8. B. THOMPSON KAN 1,22 9. G. L. BARANDUN ŠVI 1,41 10. R. BAUMANN AVT 1,51 11. C. INNERHOFER ITA 1,54 12. K. KOSI SLO 1,80 13. R. TONETTI ITA 1,84 14. R. COCHRAN-SIEGLE ZDA 1,92 15. J. GOLDBERG ZDA 2,14 17. B. KLINE SLO 2,21 Odstop: Debelak, Neumayer, Paris ...

Po smuku: 1. D. PARIS ITA 1:48,71 2. M. MAYER FRA +0,21 3. P. FILL ITA 0,50 4. V. KRIECHMAYR ŠVI 0,52 5. T. DRESSEN FRA 0,63 6. A. THEAUX FRA 0,90 7. K. JANSRUD NOR 0,97 8. M. CAVIEZEL ŠVI 1,05 9 B. BENNETT ZDA 1,13 10. G. ROULIN ŠVI 1,16 ... 27. M. ČATER SLO 2,17 29. K. KOSI SLO 2,46 30. B. KLINE SLO 2,53

Skupni vrstni red (15/37): 1. M. HIRSCHER AVT 534 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 505 3. K. JANSRUD NOR 465 4. A. L. SVINDAL NOR 454 5. A. PINTURAULT FRA 387 6. M. MAYER AVT 318 7. B. FEUZ ŠVI 316 8. M. FRANZ AVT 303 9. A.-A. KILDE NOR 297 10. D. PARIS ITA 272 ... 28. Ž. KRANJEC SLO 124 45. M. ČATER SLO 67 52. B. KLINE SLO 56 71. Š. HADALIN SLO 34 85. K. KOSI SLO 22

M. L., A. V.