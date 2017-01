Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V Zauchenseeju so imeli precej težav z vremenom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kombinacijo iz Zauchenseeju utegnejo izpeljati v Crans Montani

Prvo kombinacijo v Val d'Iseru dobila Ilka Štuhec

17. januar 2017 ob 10:44

Crans Montana - MMC RTV SLO/STA

Direktor svetovnega pokala v alpskem smučanju Atle Skaardal je dejal, da bi odpadlo žensko kombinacijo iz Zauchenseeja lahko nadomestili v Crans Montani konec februarja.

Če ne bodo tekme izpeljali na švicarskem prizorišču, je skoraj zagotovo ne bodo nadomestili, saj tekmovalni koledar ne dopušča dodatnih datumov.

V Crans Montani sta 25. in 26. februarja na sporedu kombinacija in superveleslalom, potem se dekleta selijo na tekme svetovnega pokala v Južno Korejo in čez lužo v ZDA. Druga od treh kombinacij letošnje sezone je prejšnjo nedeljo zaradi prevelike količine snega v Zauchenseeju odpadla, zato da so prireditelji lahko izpeljali smuk.

Prvo kombinacijo sezone v Val d'Iseru je pred mesecem dni dobila Ilka Štuhec.

