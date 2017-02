Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Timi Zajc je osvojil zlato medaljo. Foto: OKS Sorodne novice Zlato za Anjo Mandeljc, bron za Žigo Ozebka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Komplet medalj za slovenske skakalce v Turčiji

Skakalec Timi Zajc osvojil zlato medaljo

14. februar 2017 ob 18:59

Erzurum - MMC RTV SLO/STA

Drugi dan olimpijskega festivala evropske mladine v Erzurumu je Slovenija osvojila tri medalje: zlato, srebro in bron. Za vse so poskrbeli skakalci.

Timi Zajc je v konkurenci fantov na srednji skakalnici zmagal, Nika Križnar je bila med dekleti druga, Katra Komar pa tretja.

Zajc je bil najdaljši že v prvi seriji, nato pa premočno slavil tudi skupno zmago. Za njim sta se razvrstila francoska tekmovalca, od ostalih Slovencev pa so bili Tomi Jovan peti, Lovro Vodušek šesti, Bernard Dobre pa deveti.

"Prvi skok je bil dober, ta drugi malo slabši, sem vesel, ker sem zmagal za precej točk, zdaj pa nadaljujem na ekipni tekmi. Nekaj konkurentov sem poznal, a že pred odhodom smo vedeli, da so nekateri odpovedali udeležbo. Vzdušje je odlično, zdaj me čaka poleg ekipne tekme še mešana tekma," je po zmagi dejal Zajc.

Slovenske skakalke so dobro izkoristile nekoliko okrnjeno konkurenco, nastopilo je le 14 tekmovalk in po uspešni prvi seriji, ko je Križnarjeva vodila, nato v drugi osvojile drugo, tretje in četrto mesto. Zmagala je Francozinja Romane Dieu pred Križnarjevo, Komarjevo in Jernejo Brecl. Kaja Urbanija Čož je bila deseta.

Smučarska tekačica Anja Mandeljc, ki je v ponedeljek zmagala na 5 km klasično, je bila danes na 7,5 km v prosti tehniki četrta, zmagala je Rusinja Kristina Kuskova. Maja Kerštajn je bila 21., Neža Žerjav 25., Špelca Zorjan pa 36. Pri fantih, ti so tekli na 10 km, je bil najboljši Rus Andrej Nekrasov, Vili Črv je bil 14., Blaž Perša 22., Miha Jan pa 42.

Alpski smučarji z izjemo Žaka Žirovnika danes niso blesteli, saj so Nejc Naraločnik, Tadej Paščinski in Jakob Fonda odtopili v prvi vožnji veleslaloma, Žirovnik je končal na četrtem mestu.

Nekoliko slabše je šlo biatloncem, na 7,5 km je zmagal Čeh Vitezslav Hornig, Alex Cisar je bil 18., Blaž Debeljak 25., Žiga Igličar 29., Jure Zidar pa ni nastopil. Pri dekletih je na 6 km zmagala Francozinja Camille Bened, Tais Vozelj je bila deseta, Nika Vindišar pa 21.

Z današnjim dnem so tako slovenski mladi športniki izboljšali dosežke s prejšnjega zimskega Ofema v Voralrbergu, kjer so osvojili dve kolajni, zdaj jih imajo že pet, do konca pa so še trije tekmovalni dnevi. Doslej so Slovenci največ zimskih kolajn, deset, osvojili na Ofemu 2013 v Brašovu.

A. V.