Končne odločitve 15. dne: Američanom dali napačne medalje

Danes še oba skupinska štarta v hitrostnem drsanju

24. februar 2018 ob 07:04,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 14:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

Deskarji so se na olimpijskih igrah prvič pomerili v akrobatskih skokih. Prepričljivo je slavil Kanadčan Sebastien Toutant.

Srebro je osvojil Američan Kyle Mack, bronast pa je bil Britanec Billy Morgan. 25-letni Toutant, ki je nastopil že v snežnem parku, je vse opravil že v uvodnih dveh skokih in s 174,25 točke gladko ugnal tekmece. Bolj tesno je bilo v boju za srebro. Mack je s 168,75 točke tesno premagal Britanca Morgana, ki se mu je približal po tretjem skoku na 0,75 točke.

Tekmo so zaznamovali tudi številni padci. Sedemnajstletni Američan Redmond Gerard, ki je zmagal v snežnem parku, je bil nezadovoljen s petim mestom, kar velja tudi za drugega kanadskega favorita Marka McMorrisa, ki je bil 10.

Tekmo si je ogledala tudi hči ameriškega predsednika Ivanka Trump.

Toutant je osvojil tretjo zlato medaljo za Kanado v deskanju na snegu, potem ko je bil Ross Rebagliati leta 1998 v Naganu najboljši v paralelnem veleslalomu, Jasey Jay Anderson pa leta 2010 v Vancouvru v isti disciplini.

ZDA zlato v krlingu

Američani so si z zmago nad Švedsko (10:7) prvič na olimpijskih igrah priborili zlato medaljo v krlingu. Na podelitvi so jim okoli vratu obesili napačne medalje. Igralci ekipe iz ZDA so presenečeni ugotovili, da so prejeli medalje, ki so bile namenjene ženski ekipi, a so zaplet pospremili z nasmeškom.

Sobotne končne odločitve: Deskanje, paralelni veleslalom (M): 1. N. GALMARINI ŠVI 2. S. LEE J. KOR 3. Ž. KOŠIR SLO Deskanje, paralelni veleslalom (Ž): 1. E. LEDECKA ČEŠ 2. S. JOERG NEM 3. R. HOFMEISTER NEM Deskanje, akrobatski skoki (M): 1. S. TOUTANT KAN 174,25 2. K. MACK ZDA 168,75 3. B. MORGAN VB 168,00 Alpsko smučanje, ekipna tekma: 1. ŠVICA Feierabend/Holdener/Yule/Zenhäusern 2. AVSTRIJA Gallhuber/Liensberger/Matt/Schwarz 3. NORVEŠKA Haver-Löseth/Lysdahl/Foss-Sol./Haugen

Krling (M), finale: ŠVEDSKA - ZDA 7:10 Krling (M), za 3. mesto: ŠVICA - KANADA 7:5

Hitrostno drsanje, skupinski štart (M) 1. S. LEE J. KOR 2. B. SWINGS BEL 3. K. VERWEIJ NIZ Hitrostno drsanje, skupinski štart (Ž) 1. N. TAKAGI JAP 2. B. KIM J. KOR 3. I. SCHOUTEN NIZ

