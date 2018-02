Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Jorien ter Mors slavi novo nizozemsko zlato medaljo. Foto: Reuters Shaun White je bil po drugi vožnji na drugem mestu, v finalu pa je znova navdušil številne navijače in prejel najvišjo oceno. Foto: Reuters

Končne odločitve 5. dne: 5 disciplin, 5 nizozemskih zmag

"Leteči paradižnik" tretjič olimpijski prvak

14. februar 2018 ob 04:33,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 15:03

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Shaun White je na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil zlato kolajno v snežnem žlebu. Za 31-letnega Američana je to že tretja olimpijska medalja najbolj žlahtnega leska.

Na najvišjo stopničko je stopil tudi v Torinu leta 2006 in v Vancouvru leta 2010, v Sočiju 2014 pa je osvojil četrto mesto.

"Leteči paradižnik", kot so nekoč klicali Whita zaradi njegovih bujnih rdečih las, zdaj ima kratko pričesko, je tretjo zlato olimpijsko kolajno osvojil v zadnji finalni vožnji od treh, ko je prejel najvišjo oceno med vsemi dvanajstimi nastopajočimi finalisti - 97,75.

Za vsestranskim Američanom, ki ima status glasbene in športne ikone ter je eden najbolj priljubljenih športnikov na igrah v Južni Koreji, sta se uvrstila 19-letni Japonec Ajumu Hirano (95,25), sicer nosilec srebrne medalje tudi pred štirimi leti v Sočiju, ter 23-letni Avstralec Scotty James (92,00).

White: Strah me je bilo

"Mislim, da mi ta zlata medalja največ pomeni. Imel sem zelo težko poškodbo obraza. Strah me je bilo nekaj časa. Nisem imel dobrega občutka pri trikih. Pozna se, da sem se malce postaral. Nikakor ni bilo lahko premagati Ajuma in Jamesa," je bil vesel White.

Nova zmaga za Nizozemsko

V hitrostnem drsanju se nove zlate medalje veseli Nizozemska. Jorien ter Mors je bila najboljša na 1.000 metrov. Preostali medalji sta odšli na Japonsko, na zmagovalni oder sta se povzpeli Nao Kodaira in Miho Takagi. To je bila peta disciplina na teh igrah in prav v vseh so slavili Nizozemci.

V sankaškem dvosedu novo zlato za Nemčijo

Zlato v sankanju med dvosedi sta osvojila Nemca Tobias Wendl in Tobias Arlt, srebrna sta bila Avstrijca Peter Penz in Georg Fischler, bronasta pa Toni Eggert in Sascha Benecken, prav tako iz Nemčije.

Novi odpovedi

Olimpijsko dogajanje sicer kroji vreme, saj je zaradi vetra odpadel ženski slalom in ženski tek biatlonk na 15 kilometrov. Prvega bodo skušali izpeljati v petek, drugega pa v četrtek.

Sredine končne odločitve: Deskanje, snežni žleb (M): 1. S. WHITE ZDA 97,75 2. A. HIRANO JAP 95,25 3. S. JAMES AVS 92,00

Hitrostno drsanje, 1.000 m (Ž): 1. J. TER MORS NIZ 1:13,56 2. N. KODAIRA JAP 1:13,82 3. M. TAKAGI JAP 1:13,98

Sankanje, dvosed: 1. WENDL/ARLT NEM 1:31,697 2. PENZ/FISCHLER AVT +0,088 3. EGGERT/BENECKEN NEM 0,290

Nordijska kombinacija (srednja naprava + 10 km): 1. E. FRENZEL NEM 24:51,4 2. A. VATABE JAP +4,8 3. L. KLAPFER AVT 18,1 28. V. VRHOVNIK SLO 2:48,5 44. M. JELENKO SLO 5:17,1

