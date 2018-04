Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Donovan Mitchell je poleg Jaysona Tatuma (Boston) prvi kandidat za novinca leta v Ligi NBA. Foto: Reuters Dodaj v

Končnica tudi v taktih Jazza

Konec rednega dela bo v noči na četrtek

9. april 2018 ob 08:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

S prepričljivo zmago nad LA Lakersi (112:97) so si košarkarji Utaha kot četrti zagotovili končnico v Zahodni konferenci Lige NBA.

Igralec tekme je bil eden najboljših novincev sezone Donovan Mitchell, ki je prispeval 28 točk, 9 skokov in 8 podaj. Joe Ingles je vknjižil 22 točk in 10 podaj. Jazzerji so se v končnico uvrstili drugič zapored, čeprav jih mnogi po odhodu Gordona Haywarda pred sezono niso videli med najboljšo osmerico.

Utah je postal sinonim za odlično obrambo, svojo vlogo pa je odlično odigral Mitchell, ki je v povprečju dosegal več kot 20 točk na srečanje. 21-letnega branilca so kot 13. na naboru izbrali Denver Nuggetsi in ga še v istem večeru prepustili Utahu. "Izjemen občutek je, ko si zagotoviš končnico, toda imamo še dve tekmi in želimo ostati tam, kjer smo," je povedal Mitchell.

Utah je dovolil Lakersom 40-odstotni met iz igre, vključno s 5/25 izza črte. "So visoki, dobro zapirajo raketo in preprečujejo prodore. Težko je igrati proti njim," je povedal Julius Randle, ki je dosegel 17 točk. Pri Jezernikih je bil učinkovitejši le Josh Hart s 25 točkami.

Philadelphia je s 14. zaporedno zmago izenačila klubski rekord iz leta 1983. 50 zmag so dosegli zadnjič v sezoni 2000/01, ko so izgubili v finalu proti LA Lakersom. Sixersi so odpravili Dallas s 109:97.

Za preostala štiri mesta v končnici se bori še pet ekip. Vse bo znano v noči na četrtek, ko se bo končal redni del sezone.

CHARLOTTE - INDIANA 117:123

Monk 22, Williams 16; Sabonis 30 in 8 skokov, Oladipo 27.



PHILADELPHIA - DALLAS 109:97

Redick 18, Simmons 16; Barnes 21, Smith 20.

BOSTON - ATLANTA 106:112

Tatum 19, Monroe 17; Prince 33 (7/8 za tri), Lee 14, Taylor 13.

TORONTO - ORLANDO 112:101

Miles 22 (5/10 za tri), Anunoby 21 (5/8 za tri), Ibaka in Powell po 13; Gordon 16, Hezonja 14.

MEMPHIS - DETROIT 130:117

M. Brooks 25, D. Brooks 22, Gasol in Simmons po 20; Tolliver 19, Kennard 18 (4/4 za tri).



LA LAKERS - UTAH 97:112

Hart 22, Ennis 22; Mitchell 28, Ingles 22 in 10 podaj.



PHOENIX - GOLDEN STATE 100:117

House 22, Len 16 in 10 skokov; Thompson 34 (6/13 za tri), Durant 17, Green in Cook po 14.

Tekme 9. aprila:

DETROIT - TORONTO

BROOKLYN - CHICAGO

MIAMI - OKLAHOMA CITY

NEW YORK - CLEVELAND

MILWAUKEE - ORLANDO

MINNESOTA - MEMPHIS

SAN ANTONIO - SACRAMENTO

DENVER - PORTLAND

LA CLIPPERS - NEW ORLEANS

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 80 58 22 72,5 BOSTON CELTICS 80 54 26 67,5 PHILADELPHIA 76ERS 80 50 30 62,5 CLEVELAND CAVALIERS 80 49 31 61,3 INDIANA PACERS 81 48 33 59,3 MIAMI HEAT 80 43 37 53,7 MILWAUKEE BUCKS 80 43 37 53,7 WASHINGTON WIZARDS 80 42 38 52,5 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 80 38 42 47,5 CHARLOTTE HORNETS 81 35 46 43,2 NEW YORK KNICKS 80 28 52 35,0 BROOKLYN NETS 80 27 53 33,8 CHICAGO BULLS 80 27 53 33,8 ORLANDO MAGIC 80 24 56 30,0 ATLANTA HAWKS 81 24 57 29,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 80 64 16 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 81 58 23 71,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 80 48 32 60,0 UTAH JAZZ 80 47 33 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 80 46 34 57,5 SAN ANTONIO SPURS 80 46 34 57,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 80 46 34 57,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 80 45 35 56,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 80 45 35 56,2 LOS ANGELES CLIPPERS 80 42 38 52,5 LOS ANGELES LAKERS 80 34 46 42,5 SACRAMENTO KINGS 80 26 54 32,5 DALLAS MAVERICKS 81 24 57 29,6 MEMPHIS GRIZZLIES 80 22 58 27,5 PHOENIX SUNS 81 20 61 24,7

R. K.