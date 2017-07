Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gaja Natlačen bo nastopila v predtekmovanju na 800 metrov prosto. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Popolno ameriško slavje v Budimpešti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Končujejo se slovenski nastopi na svetovnem prvenstvu

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. julij 2017 ob 08:22,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 08:23

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenske plavalce na svetovnem prvenstvu v Budimpešti čakajo še zadnji trije nastopi v predtekmovanju.

Danes dopoldne bodo nastopile Nastja Govejšek na 50 metrov delfin ter Tjaša Oder in Gaja Natlačen na 800 metrov prosto.

V slovenskem taboru upajo, da bo Govejškova nadgradila dober nastop na 100 m delfin in se ena pol krajši razdalji prebila v polfinale. Finale v obeh disciplinah bo na sporedu v soboto.

Prireditelji bodo danes razdelili kolajne na 100 m prosto in 200 m prsno v ženski konkurenci ter na 200 m hrbtno, 200 m prsno in 4 x 200 m prosto v moški. Prenos bo od 17.25 naprej na TV SLO 2 in MMC-ju.

Petek ob 17.30:

100 m prosto (Ž)

200 m hrbtno (M)

200 m prsno (Ž)

200 m prsno (M)

4 x 200 m prosto (M)

Sobota ob 17.30:

50 m delfin (Ž)

50 m prosto (M)

200 m hrbtno (Ž)

100 m delfin (M)

800 m prosto (Ž)

4 x 100 prosto - mešane ekipe



Nedelja ob 17.30:

50 m prsno (M)

400 m mešano (M)

50 m prosto (Ž)

50 m hrbtno (M)

400 m mešano (Ž)

1500 m prosto (M)

4 x 100 m mešano (Ž)

4 x 100 m mešano (M)

R. K.