Konec dolgega obdobja izkušene reprezentance

20. november 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matjaž Kek je v času vodenja nogometne reprezentance zgradil zelo izkušeno ekipo, s katero se pa njegovi nasledniki niso več uspelo uvrstiti na veliko tekmovanje.

1.259. Kakšna je povprečna izkušenost udarne enajsterice (in njihovih menjav) ob uvrstitvah slovenske nogometne reprezentance na velika tekmovanja? V glavi imam, da so imeli Katančevi in Kekovi fantje okoli 40 nastopov, ti danes pa jih imajo okrog 15. Moja teza je torej, da Slovenija za nastop na veliko tekmovanje potrebuje še tri, štiri leta, se pravi, da je pravi cilj Euro 2024.

Toni Gruden

V ospredju je torej vprašanje, kako se izkušenost povezuje z uspehi reprezentance. Ker je v središču zgornje misli tudi vprašanje, kakšne možnosti ima Slovenija za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020, sem se odločil, da primerjam izkušenost nogometašev na začetku vsakega cikla (pot za Euro 2020 se začenja marca).

Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Kvalifikacije Izkušnje Uspeh 1996 7 1998 16 2000 19 EP 2002 28 SP 2004 28 dodatne 2006 20 2008 20 2010 19 SP 2012 31 2014 33 2016 34 dodatne 2018 35



Opombe:

- V prvem stolpcu so označene letnice velikih tekmovanj (EP in SP).

- Srednji stolpec prinaša povprečno število nastopov reprezentance na začetku posameznega cikla (prva vrstica torej pomeni, da so imeli nogometaši na prvi tekmi kvalifikacij za Euro 1966 v povprečju po sedem odigranih tekem).

- Zadnji stolpec pa so primeri, ko se je Sloveniji uspelo prebiti vsaj v dodatne kvalifikacije.

Zaključek? Na samem začetku reprezentance je opaziti trend, da je z večanjem izkušenj bil prisoten uspeh. Ko je prišlo do prvega večjega padca (kvalifikacije 2006) je izpadel rezultat. A to ni bilo zagotovilo za uspeh. Na začetku kvalifikacij za SP 2010 je bila reprezentanca v povprečju še vedno precej neizkušena (19 nastopov), a ji je uspel zadnji preboj na veliko tekmovanje. Sledilo je obdobje relativne izkušenosti, saj so imeli nogometaši vedno vsaj po 30 nastopov ali več, a preboja ni bilo več.

Reprezentanco zdaj čaka očitno nov reset, povprečje število nogometašev, ki so zaigrali na zadnji tekmi proti Bolgariji, namreč znaša 15 nastopov, kar se najbrž na začetku kvalifikacij za Euro 2020 kljub novemu selektorju bržkone ne bo bistveno spremenilo.

Slavko Jerič