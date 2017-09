Konec izjemnega niza Reala - Sanabria v 94. minuti zadel za zmago Betisa

Oblak obranil strel Aduriza z bele točke

20. september 2017 ob 07:56,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 23:53

Senzacija na stadionu Santiago Bernabeu! Madridski Real je v 5. krogu Primere division izgubil proti Betisu z 0:1. Kraljevi klub ni dosegel zadetka prvič po izjemnem nizu 73 zaporednih tekem.

Izbranci Zinedina Zidana za vodilno Barcelono zaostajajo že sedem točk. Vratar Betisa Antonio Adan je spravljal v obup Madridčane, v 94. minuti pa je z glavo zadel Antonio Sanabria po podaji Antonia Barragana z desne strani.

V nedeljo so evropski prvaki izenačili rekord brazilskega Santosa, ki je s Pelejem na čelu med letoma 1961 in 1963 zadel na 73 zaporednih tekmah. 65.000 gledalcev na stadionu Santiago Bernabeu ni dvomilo, da bo absolutni rekord padel danes, a močno so se ušteli.

Bale s peto najbližje zadetku

Cristiano Ronaldo je zaigral prvič v letošnji sezoni v španskem prventsvu, vendar to ni bil njegov večer. V prvem polčasu gostitelji niso bili učinkoviti, še bolj pa so pritisnili v nadaljevanju. Četrt ure pred koncem je po podaji Danija Carvajala z desne strani skušal Gareth Bale s peto matirati Adana, ki pa se je iztegnil in velemojstrsko preusmeril žogo v vratnico. Zidane je skušal na vse načine priti do zmagovitega zadetka, v igro je poslal tudi Marca Asensia in Borjo Mayorala, ki je imel veliko priložnost, a je bil Adan na pravem mestu.

Izjemni Adan zaklenil vrata

30-letni Adan je celotno mladinsko kariero igral za Real, kjer pa v članski konkurenci ni dobil veliko priložnosti, le sedemkrat je v prvenstvu stal v vratih kraljevega kluba, zato se je leta 2013 odločil za odhod v Serie A, kjer je okrepil Cagliari, nato pa se je preselil k Betisu, kjer je stalni član udarne enajsterice.

V zadnjih minutah je odšel v napad celo kapetan Sergio Ramos in Andaluzijci so imeli ogromno prostora za protinapade. Sanabria je po podaji Andresa Guardada zatresel mrežo v 90. minuti, vendar je bil v prepovedanem položaju. Štiri minute zatem je v zadnji akciji na tekmi Sanabria šokiral evropske prvake. Real ni zadel prvič po prvi polfinalni tekmi Lige prvakov aprila 2016 na stadionu Etihad v Manchestru (0:0). Kar 512 dni je minilo od takrat.

Mestni tekmec Atletico ostaja neporažen. Na vročem San Mamesu je osvojil vse tri točke (1:2). Štiri minute pred odomoro je Filipe Luis naredil prekšek na črti kazenskega prostora. Aritz Aduriz je izvedel najstrožjo kazen, njegov strel v levi kot pa je s sijajno parado odbil Jan Oblak.

V 55. minuti je Angel Correa zadel z bližine po podaji Kokeja. Yannick Carrasco je povišal vodstvo gostov v 73. minuti, ko je spretno zadel z diagonalnim strelom z desnico po sijajni podaji Antoina Griezmanna. Francoz je poslal žogo prek vseh branilcev Bilbaa. Oblak je klonil le v 92. minuti, ko ga je z volejem z osmih metrov ukanil Raul Garcia.



Nov šov Messija na Camp Nouu

Lionel Messi nadaljuje odlične predstave na začetku nove sezone. K zmagi Barcelone nad Eibarjem s 6:1 je prispeval kar štiri gole. 30-letni Argentinec je tako na petih tekmah španskega prvenstva dosegel devet zadetkov, skupaj na osmih tekmah v vseh tekmovanjih že 12. Messi je v letu 2017 na 40 obračunih premagal nasprotne vratarje 43-krat.

Proti Eibarju je prvi gol zabil v 20. minuti iz enajstmetrovke. Pred polčasom se je med strelce vpisal Paulinho, na začetku drugega dela pa še Denis Suarez. Poker zadetkov je Messi dosegel v 59., 62. in 87. minuti. V presežnikih je o čudežnem Argentincu govoril tudi trener Ernesto Valverde: "Ne vem, kaj naj še povem o njem. On je eden najbolj inteligentnih igralcev, kar sem jih kdaj koli videl na nogometni zelenici."

Barcelona je po slabem začetku avgusta, ko jo je v španskem superpokalu nadigral Real Madrid, nadaljevala silovito. V španskem prvenstvu je na petih tekmah zbrala vse točke, v Ligi prvakov je premagala Juventus.

5. krog:

VALENCIA - MALAGA 5:0 (1:0)

Mina 17., Zaza 55., 60., 63., Rodrigo 86.



BARCELONA - EIBAR 6:1 (2:0)

Messi 20./11-m, 59., 62., 87., Paulinho 38., D. Suarez 53.; Enrich 57.

Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo, Mascherano, Pique, Digne, Paulinho, Busquets (65./Rakitić), Iniesta (63./Sergi Roberto), Denis Suarez, Messi, Deulofeu (75./Vidal).

Eibar: Dmitrović, Arbilla, Paulo Oliveira, Galvez, Junca, Jordan, Escalante, Dani Garcia (77./Rivera), Capa (65./Ruben Pena), Sergi Enrich (72./Charles), Inui.

Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

LEGANES - GIRONA 0:0

ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID 1:2 (0:0)

Raul Garcia 92.; Correa 55., Carrasco 73.

Aduriz (Bilbao) je v 41. minuti zapravil 11-m. Oblak je njegov strel odbil.

DEPORTIVO - ALAVES 1:0 (1:0)

Luisinho 45.

SEVILLA - LAS PALMAS 1:0 (0:0)

Jesus Navas 83.

REAL MADRID - BETIS 0:1 (0:0)

Sanabria 94.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (71./Vazquez), Isco (67./Asensio), Modrić (72./Mayoral), Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo.

Betis: Adan, Barragan, Mandi, Zou Feddal, Durmisi, Camarasa (44./Guardado), Javi Garcia, Fabian (80./Joaquin), Francis (61./Boudebouz), Sanabria, Tello.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz



Četrtek ob 20.00:

VILLARREAL - ESPANYOL

Ob 21.00:

CELTA VIGO - GETAFE

Ob 22.00:

LEVANTE - REAL SOCIEDAD

Lestvica: BARCELONA 5 5 0 0 17:2 15 SEVILLA 5 4 1 0 7:1 13 ATLETICO MADRID 5 3 2 0 10:4 11 VALENCIA 5 2 3 0 9:3 9 REAL SOCIEDAD 4 3 0 1 11:7 9 REAL BETIS 5 3 0 2 6:7 9 REAL MADRID 5 2 2 1 9:5 8 ATHLETIC BILBAO 5 2 1 2 4:3 7 LEGANES 5 2 1 2 3:3 7 VILLARREAL 4 2 0 2 6:5 6 LEVANTE 4 1 3 0 5:4 6 LAS PALMAS 5 2 0 3 5:8 6 EIBAR 5 2 0 3 3:10 6 GIRONA 5 1 2 2 3:5 5 GETAFE 4 1 1 2 3:4 4 DEPORTIVO 5 1 1 3 6:11 4 ESPANYOL 4 1 1 2 3:8 4 CELTA VIGO 4 1 0 3 5:7 3 ALAVES 5 0 0 5 0:8 0 MALAGA 5 0 0 5 1:11 0

