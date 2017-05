Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Francesco Totti po koncu sezone končuje bogato kariero, v kateri je 25 sezon branil barve Rome. Foto: Reuters Napadalna naveza, ki je leta 2001 Romi pomagala do scudetta: Gabriel Omar Batistuta, Vincenzo Montella in Francesco Totti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec neke dobe: Totti po koncu sezone končuje kariero

Za klub z Olimpica bo odigral 25 sezon

3. maj 2017 ob 15:25

Rim - MMC RTV SLO

Športni direktor italijanskega nogometnega prvoligaša Rome Ramon Rodriguez Verdejo je razkril, da bo Francesco Totti, legenda rimskega kolektiva, po koncu sezone končal bogato kariero.

Rome brez 'Il capitana' Tottija si skoraj ne gre predstavljati. 40-letnik je član ekipe že vso kariero, v klub je kot mladinec prišel že davnega leta 1989, v člansko ekipo je prodrl leta 1992 in je nikoli ni zapustil. V 25 sezonah je za klub z Olimpica zbral 783 uradnih nastopov v vseh tekmovanjih, zadel je 307 golov.

Z Romo se je zgolj enkrat veselil naslova italijanskega prvaka, in sicer v sezoni 2000/01, ko so Rimljani za dve točki ob koncu prvenstva prehiteli drugouvrščeni Juventus in za šest točk tretjeuvrščenega velikega mestnega tekmeca Lazio. Serie A so sicer kar osemkrat končali tik pod vrhom. Z Romo je še po dvakrat osvojil italijanski pokal (2007 in 2008) ter italijanski superpokal (2001 in 2007).

V sezoni 2006/07 je bil s 26 zadetki najboljši strelec italijanskega elitnega nogometnega prvenstva, tistega leta je prejel tudi Uefin zlati čevelj. Za italijansko člansko reprezentanco je odigral 58 tekem, dosegel 9 zadetkov, leta 2006 se je veselil naslova svetovnega prvaka, potem ko so azzurri po izvajanju 11-metrovk v Berlinu premagali Francoze. Leta 2000 je nastopil v finalu evropskega prvenstva, v katerem je bila Francija po podaljšku boljša z 2:1.

Mitja Lisjak