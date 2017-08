Konec sezone za Stana Wawrinko

Čilića ne bo v Montrealu

4. avgust 2017 ob 17:21

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Švicarski tenisač Stan Wawrinka, četrti igralec sveta, je zaradi poškodbe kolena že končal sezono. Wawrinko čaka zdravniški poseg in rehabilitacija, nato pa priprava na leto 2018.

"Žalosten sem, ker moram sporočiti, da sem po pogovoru z ekipo in zdravnikom moral sprejeti odločitev za zdravniški poseg na mojem kolenu. To je bila edina rešitev, da bom zagotovo lahko tekmoval na najvišji ravni še veliko let. To je seveda zelo žalostno, toda že se oziram naprej in načrtujem okrevanje. Ljubim ta šport in trdo bom garal, da se vrnem na najvišjo raven, da bom lahko igral še veliko let. Ob tem bi rad izkoristil priložnost, da se zahvalim navijačem, ki so mi poslali ogromno sporočil podpore. Se vidimo v 2018!" je na družbenem omrežju Facebook objavil Wawrinka.

32-letni Wawrinka, zmagovalec treh grand slamov (Avstralija 2014, Francija 2015, ZDA 2016), je nazadnje igral pred mesecem dni, ko je izpadel v prvem krogu Wimbledona.

Čilić odpovedal Montreal

Najboljši hrvaški tenisač Marin Čilić pa je zaradi poškodbe mišice odpovedal nastop na nastop na turnirju ATP Masters 1000 v Montrealu, ki bo na sporedu prihodnji teden. Čilić je v finalu Wimbledona izgubil proti Švicarju Rogerju Federerju s 3:6, 1:6 in 4:6.

A. V.