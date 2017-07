Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Gaja Natlačen je zasedla 19. mesto. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Popolno ameriško slavje v Budimpešti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec slovenskih nastopov v Budimpešti

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. julij 2017 ob 08:22,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 12:23

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenski plavalci so končali nastope na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Nastja Govejšek, Tanja Oder in Gaja Natlačen se niso približale uvrstitvi v polfinale oziroma finale.

Na 50 m delfin je Govejškova s časom 26,65 zasedla 22. mesto. Za finale bi morala študentka univerze v Kentuckyju plavati 26,34, kar je stotinko sekunde hitreje od njenega državnega rekorda.

"To je moj najboljši dosežek v sezoni in s tem moram biti zadovoljna. Res pa je, da je tekma taka, da tukaj ni priložnosti za popoldanski nastop, če ne plavam osebnega rekorda, pa čeprav nisem bila daleč. Sama sem ga glede na treninge tukaj pričakovala, saj sem bila zelo hitra, a se ni izšlo. Na 50 m delfin ni časa za popravljanje," je povedala Govejškova.

Odrova in Natlačnova sta nastopili na 800 m prosto. Odrova je bila s časom 8:38,84 15., Natlačnova pa z 8:41,49 19. Za finale je bil potreben čas 8:30,66.

Najboljša slovenska uvrstitev v Budimpešti tako ostaja 9. mesto Anje Klinar na 400 m prosto.

Prireditelji bodo danes razdelili kolajne na 100 m prosto in 200 m prsno v ženski konkurenci ter na 200 m hrbtno, 200 m prsno in 4 x 200 m prosto v moški. Prenos bo od 17.25 naprej na TV SLO 2 in MMC-ju.

Petek ob 17.30:

100 m prosto (Ž)

200 m hrbtno (M)

200 m prsno (Ž)

200 m prsno (M)

4 x 200 m prosto (M)

Sobota ob 17.30:

50 m delfin (Ž)

50 m prosto (M)

200 m hrbtno (Ž)

100 m delfin (M)

800 m prosto (Ž)

4 x 100 prosto - mešane ekipe



Nedelja ob 17.30:

50 m prsno (M)

400 m mešano (M)

50 m prosto (Ž)

50 m hrbtno (M)

400 m mešano (Ž)

1500 m prosto (M)

4 x 100 m mešano (Ž)

4 x 100 m mešano (M)

R. K.