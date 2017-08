Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Poškodovani Blaž Kavčič ni imel možnosti. Foto: Urban Urbanc/Sportida VIDEO Kavčič: Nisem izgubil zar... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec slovenskih nastopov v Portorožu - Kavčič, Žemlja in Lah izpadli

Krajinović končal kariero Žemlje

9. avgust 2017 ob 20:00

Portorož - MMC RTV SLO

Že po osmini finala je konec slovenskih nastopov na challengerju v Portorožu. Aldin Šetkić je premagal prvega nosilca Blaža Kavčiča s 6:3 in 7:6. Grega Žemlja pa je s porazom proti Srbu Filipu Krajinoviću končal kariero.

30-letni Kavčič, 84. igralec sveta, je nastopil poškodovan oziroma z vnetjem v desnem kolenu, tako da je bil proti več kot 100 mest nižjeuvrščenemu igralcu brez pravih možnosti za uspeh. V prvem nizu je Šetkiću edini brejk uspel v osmi igri, nato pa je v deveti igri brez izgubljene točke osvojil prvi niz. V drugem nizu je odločala podaljšana igra, ki jo je Šetkić dobil z 8:6.

"Nočem se izgovarjati na poškodbo, dejstvo pa je, da se zaradi bolečin v kolenu, ki me spremljajo že nekaj dni, nisem pripravil tako dobro, kot bi se lahko. Med dvobojem nisem bil stoodstoten, nisem čutil žoge na loparju, hkrati pa je treba priznati, da je tudi moj tekmec odigral zelo dober dvoboj. Ključno je, da zdaj ugotovim, za kakšno poškodbo gre. V soboto bom opravil zdravniške preglede in upam, da gre res le za vnetje, kot pravijo zdravniki, ter da bom lahko nadaljeval sezono, saj me že čez tri tedne čaka zadnji gram slam v New Yorku," je pojasnil Kavčič.

Žemlja za zaključek kariere želel prikazati boljšo igro

Žemlja je izgubil proti šestemu nosilcu Krajinoviću z 2:6 in 3:6. V prvem nizu je izgubil začetni udarec v tretji in peti igri. V drugem nizu je Srb povedel s 5:2 in že serviral za zmago, a se je zmagovalec turnirja v Portorožu prebudil in edinkrat na obračunu prišel do brejka. V deveti igri mu nato ni uspelo zadržati servisa in po uri igri je pomahal v slovo.

"Za zaključek kariere sem si želel prikazati boljšo igro. Če ne nastopaš redno na turnirjih in tudi ne treniraš dovolj, se vse skupaj pokaže na igrišču. Ne morem si ničesar očititi. Danes nisem imel nobenih možnosti za zmago in tako zaključujem kariero, ki mi je dala toliko lepih in nepozabnih trenutkov. Ostajam v tenisu kot trener, predvsem pa vabim vse ljubitelje tenisa, da se mi pridružijo v petek zvečer v Portorožu ter da skupaj z najboljšimi, kar premore Slovenija, postavimo piko na i moji profesionalni karieri," je pojasnil Žemlja, ki je bil pred štirimi leti na 43. mestu lestvice ATP.

Vseeno bo osrednje teniško igrišče v Portorožu v petek zvečer v znamenju najboljših slovenskih igralcev. Žemlja bo z ekshibicijskim dvobojem tudi uradno končal kariero. Nekaj zadnjih udarcev si bo izmenjal s trenutno najvišjeuvrščenim Slovencem na lestvici ATP Aljažem Bedenetom, ter najbolj nadarjeno domačo igralko Kajo Juvan.

Škugor izločil najstnika Laha

Prav tako se je poslovil 18-letni Ptujčan Sven Lah. Premagal ga je Hrvat Franko Škugor s 7:6 in 6:3. Prvič v petletni zgodovini challengerja v Portorožu ni slovenskega tenisača med osmimi najboljšimi.

Slovencev ni več niti na turnirju dvojic. Zadnji slovenski predstavnik Tom Kočevar Dešman se je v navezi s Špancem Jaimejem Fermosellom Delgadom poslovil s porazom 0:6 in 0:6 proti prvima nosilcema. Čilenec Hans Podlipnik-Castillo in Belorus Andrej Vasilevski sta za zmago potrebovala le 47 minut.

PORTOROŽ, osmina finala, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)



ŠETKIĆ (BIH) - KAVČIČ (SLO/1)

6:3, 7:6 (6)

MARTINEZ (ŠPA) - ORTEGA OLMEDO (ŠPA)

4:6, 6:0, 6:3

IVAŠKA (BLR) - FERMOSELL DELGADO (ŠPA)

6:3, 6:2

BERRETTINI (ITA) - MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/7)

7:6, 6:1

KRAJINOVIĆ (SRB/6) - ŽEMLJA (SLO)

6:2, 6:3

STAHOVSKI (UKR/3) - OLIVETTI (FRA)

6:2, 6:2

CICIPAS (GRČ) - VANNI (ITA)

3:6, 6:3, 6:4

ŠKUGOR (HRV) - LAH (SLO)

7:6 (2), 6:3

A. G.