Konec tedna bo v znamenju številnih nogometnih derbijev

Začelo se bo na Anfieldu, napeto bo v Italiji

13. oktober 2017 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po koncu reprezentančnega ciklusa se pozornost nogometne javnosti spet vrača v državna prvenstva. In na kakšen način!

Ta konec tedna bodo namreč na sporedu številni derbiji. Gremo po vrsti.

Liverpool - Manchester United

Akcija se začenja v soboto ob 13.30, ko bo mitski Anfield gostil obračun med Liverpoolom in Manchester Unitedom. Čeprav rdeči vragi niso bili prvaki nekaj let, Liverpool pa celo nekaj desetletij, to še vedno velja za največji otoški derbi. Gostitelji bodo igrali brez poškodovanega Sadia Maneja. Trener Jürgen Klopp, ki je pred kratkim dopolnil dve leti na klopi Liverpoola, bo lahko računal na Brazilca Philippa Coutinha in Roberta Firmina, ki sta se pozno vrnila iz reprezentančne akcije.

Gostujoči trener Jose Mourinho že nekaj časa ne more računati na vezista Paula Pogbaja, pred dnevi pa se je poškodoval še Marouane Fellaini, ki ga je v tem času zamenjal. Štafeta naj bi tokrat padla na Anderja Herrero. United je po sedmih krogih drugi (vodilni Manchester City ima malenkostno boljšo razliko v zadetkih), Liverpool na sedmem mestu zaostaja že za sedem točk, zato jasno meri na zmago.

Atletico Madrid - Barcelona

Prestopni rok in superpokal je morda napovedoval, da Barcelona izgublja stik z Realom, a začetek prvenstva je vse postavil na glavo, saj je Barca dobila vseh sedem tekem in ima pred večnim tekmecem še sedem točk prednosti. Barco zdaj čaka težek preizkus, saj bo v soboto ob 20.45 gostovala pri Atleticu. Da bo čustvena mera še bolj polna, je pričakovati pritisk s tribun, saj je jasno, da večina prebivalcev Madrida nasprotuje odcepitvi Katalonije (kar smo videli že v prejšnjem krogu na tekmi Real - Espanyol). V vratih gostiteljev bo branil Jan Oblak.

Borussia Dortmund - Leipzig

Tudi v Nemčiji bo na sporedu derbi ekip iz Lige prvakov. Vodilna Borussia Dortmund bo v soboto ob 18.30 gostila Leipzig, kjer bo na nastop v prvi enajsterici upal slovenski reprezentant Kevin Kampl. Leipzig zaseda četrto mesto, za Borussio zaostaja za šest točk. Bayern bo krivuljo skušal obrniti v soboto ob 15.30, ko gosti Freiburg.

Trije derbiji v Italiji

Izjemno pestro bo v Italiji, kjer bosta prav tako osmi krog v soboto ob 18.00 odprla Juventus in Lazio. Stara dama zadnja leta serijsko osvaja naslove, Lazio pa se bo dolgem času spet bori za vrh lestvice, v derbi gre s četrtega mesta. V edini preostali tekmi tega dne se bo ob 20.45 začel obračun Roma - Napoli. Napoli je še edini klub v Serie A, ki v tem prvenstvu še ni izgubil točke. V nedeljo ob 20.45 pa bo na sporedu še milanski derbi, gostitelj po Inter, ki bo spet računal na odlične obrambe Samirja Handanovića.

S. J.