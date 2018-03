Konec tedna v Prvi ligi le tekma med Gorico in Olimpijo

Tekme v Kidričevem, Velenju, Kranju in Domžalah prestavljene

1. marec 2018 ob 17:26

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Vreme kroji tudi izvedbo 20. kroga Prve lige, zaradi stanja nogometnih zelenic - prav tako kot prejšnji - ne bo odigran v celoti. Po urniku bo tako odigrano le srečanje med Gorico in Olimpijo.

Prejšnji konec tedna so bile odigrane tri tekme, med Ankaranom in Triglavom v Novi Gorici ter Maribor – Aluminij v Ljudskem vrtu in Olimpija – Celje v Stožicah. Srečanji med Rudarjem in Domžalami ter Krškim in Gorico sta prestavljeni na april.

Aprila bodo odigrane tudi štiri tekme 20. kroga, ki bi moral biti po prvotnem načrtu sklenjen z nedeljsko tekmo Gorice in Olimpije, ki bo odigrana v predvidenem terminu, drugačna pa je usoda načrtovanih srečanj v Kidričevem, Velenju, Kranju in Domžalah.

20. krog, nedelja ob 16.55:

GORICA - OLIMPIJA



Sreda, 11. aprila, ob 15.00:

TRIGLAV - MARIBOR



Četrtek, 12. aprila, ob 15.00:

RUDAR - ANKARAN HRVATINI



Sreda, 18. aprila, ob 16.00:

DOMŽALE - CELJE



Sreda, 25. aprila, ob 17.00:

ALUMINIJ - KRŠKO

Lestvica MARIBOR 19 13 5 1 32:11 44 OLIMPIJA 19 13 4 2 32:9 43 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 19 6 6 7 23:26 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 19 4 6 9 20:28 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 19 2 6 11 18:41 12

T. J.