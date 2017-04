Kongres Uefe dokaz, da ima Čeferin veliko podporo

V evropskem nogometu kar nekaj vprašanj nerešenih

6. april 2017 ob 17:57

Helsinki - MMC RTV SLO/STA

Kongres Evropske nogometne zveze je potrdil enotnost 55 članic, ki so soglasno podprle načrtovane reforme, a odprta vprašanja ostajajo.

Kongres je potrdil, da predsednik Aleksander Čeferin uživa podporo svojih članic. Te so podprle reforme, s katerimi si Uefa želi povrniti ugled in kredibilnost. Prihodnji meseci bodo pokazali, ali je Uefa na pravi poti, ne glede na to pa ostajajo odprta številna vprašanja. Dejstvo je namreč, da so želje nacionalnih zvez lahko tudi različne od želja predstavnikov lig in klubov, s katerimi se neprestano pogajajo. Tudi interesi Fife in Uefe niso enaki in predsednika Čeferina čaka težka naloga usklajevanja različnih želja.

Ne glede na spravni govor predsednika Fife Giannija Infantina na kongresu v Helsinkih je jasno, da imata omenjeni krovni organizaciji veliko razhajanje v odnosu do klubskega svetovnega prvenstva. Medtem ko projekt Evropo komajda zanima, si Fifa želi, da bi klubsko svetovno prvenstvo razširili na 32 ekip in da bi se turnir igral poleti. Odprt ostaja tudi smisel pokala konfederacij, ki je sicer generalka za gostitelja svetovnega prvenstva, pravega učinka v primerjavi z drugimi produkti Fife in Uefe pa nima.

Kaj z naslednjim pokalom konfederacij?

"Koledar je zelo natrpan. Trenutno imam velike dvome in ne vem, če imajo ti turnirji prihodnost. Igralci bi igrali kar 300 dni, kar je preveč," je svoje mnenje o klubskem svetovnem prvenstvu in pokalu konfederacij povedal Čeferin.

Odprto ostaja tudi vprašanje naslednjega pokala konfederacij. Svetovno prvenstvo 2022 bo Katar namreč gostil v zimskem terminu in nogometna Evropa se nagiba proti izvedbi pokala konfederacij 2021. V zimskem terminu zanj tako rekoč ni časa, poleti pa so temperature previsoke, da bi tam zaigrali najboljši nogometaši sveta. Eno od možnih nadomestil za generalko so medcelinske dodatne kvalifikacije.

Za zdaj brez evropske superlige najboljših

Odprt je tudi odnos z združenjem lig EPFL. Združenje je marca svojim članicam naročilo, naj oblikujejo koledarje ne glede na koledar Uefe, saj s krovno zvezo ni doseženega dogovora. EPFL je želela v pogajanjih dobiti tudi mesto za svojega predstavnika v IO Uefa, kar pa se vsaj na kongresu v Helsinkih ni zgodilo.

Vsaj za zdaj je kongres izglasoval tudi, da Evropa ne bo dobila nogometne superlige najboljših evropskih ekip, ampak je potrdila reformo Lige prvakov, čeprav je interes najmočnejših klubov drugačen, saj so finančno tako močni, da v skrajnem primeru ne potrebujejo pomoči za izvedbo tekmovanja, a vsaj do leta 2021 je dosežen dogovor s krovno organizacijo.

T. J.