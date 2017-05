Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Se bo naslednjo sezono v Kopru še igral prvoligaški nogomet? Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koper brez licence za naslednjo sezono

Možnost za pritožbo do 15. maja

3. maj 2017 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Komisija NZS-ja za licenciranje klubov je za sezono 2017/18 na prvi stopnji zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti zavrnila vlogo Kopra. Preostalih devet prvoligašev je licenco dobilo.

Šest izmed njih je dobilo licenco tudi za nastopanje v evropskih pokalih. To so Maribor, Olimpija, Celje, Domžale, Gorica in Rudar.

Aluminij, Radomlje in Krško so zaprosili le za licenco za nastop v prvi ligi.

Koper, ki je zaprosil za obe licenci, ima možnost za pritožbo do 15. maja.

R. K.