Koper uvodni dan v znamenju favoritov

Do nedelje na Obali državno prvenstvo v plavanju

26. julij 2018 ob 21:01

Koper - MMC RTV SLO, STA

V Kopru se je začelo državno prvenstvo v plavanju, na katerem ne nastopajo nekateri reprezentanti, ki se pripravljajo na evropsko prvenstvo v Glasgowu.

Na 400 m prosto sta se zmag veselila Mariborčanka Katja Fain in njen someščan Martin Bau, ki pa nastopa za ravenski Fužinar. Bau je že po polovici tekme opravil z zasledovalci, zato sta se Pirančan Marcel Primožič in Radovljičan Jan Toma udarila za drugo mesto, uspešnejši pa je bil prvi.

"Tukaj uživam in v Kopru sem le zato, da zaključim sezono. Z lovljenjem norme za evropsko prvenstvo se je zelo vlekla. Nisem je dosegel, kaj pa je bilo, pa niti ne vem. Bil sem zdrav in treniral," je po zmagi dejal Bau, ki bo na dopustu najprej zbistril glavo, potem pa se odločal, kako naprej. Prav ob koncu dneva je Bau zmagal še na 200 m delfin.

Mlada Katja Fain je opravila generalko za evropsko prvenstvo in prepričljivo ugnala Ravenčanki Mojco Hancman in Dašo Tušek, daljinska plavalka Špela Perše je bila šele četrta. "Nisem šla na polno, zato je nastop z izidom 4:16 zelo v redu. Prvenstvo tukaj ni prvi cilj, moram pa braniti barve kluba. Občutki v vodi so dobri in upam, da bom v Glasgowu ujela pravi zavesljaj," je povedala Fainova, ki prihodnji teden že potuje na evropsko prvenstvo.

Na 100 m prsno je bil po pričakovanjih najmočnejši plavalec Olimpije Aljaž Kerč, ki po izjemni zimski sezoni poleti ni nadaljeval v enakem ritmu in ostal brez EP-ja. "Glede na obseg treninga je izid zelo dober. Čas je, da spet začnem delati, prav tak izid pa mi da novo motivacijo za naslednjo sezono. Letos sem imel žal mnogo težav," je dejal Kerč, ki je bil prepričljivo hitrejši od mladih Ravenčanov Matije Možeta in Lovra Kneza.

Žensko tekmo je dobila še ena potnica za EP Tina Čelik, ki ji klubska kolegica Petja Hribar in Sara Mihalič iz ljubljanske Olimpije nista bili resna konkurenca. "Tukaj sem preizkusila novo taktiko. Predvsem večji nadzor zavesljaja, da mi na koncu ostane več moči in zelo sem zadovoljna. Komaj čakam, da se tekme v Glasgowu začnejo," je dejala plavalka, ki na Škotskem največ pričakuje od nastopa na 50 m prsno.

Na 50 m hrbtno sta zmagala ilirijan Anže Ferše Eržen in Celjanka Anemari Košak. Na 200 m delfin pa je bila štirikratna radovljiška olimpijka Anja Klinar krepko boljša od Mariborčanke Katje Fain in plavalke Ljubljane Sare Globokar. Na 4 x 100 m prosto so se zmag veselili plavalci in plavalke Olimpije.

