Kopitar četrtič na tekmi vseh zvezd Lige NHL

Več hokejistov od LA-ja bo imela le Tampa

11. januar 2018 ob 08:33

Hokejisti Los Angelesa Kings bodo imeli telkmi vseh zvezd Lige NHL v Tampi na Floridi tri igralce, med njimi tudi Anžeta Kopitarja, ki ga je ta čast doletela četrtič v karieri.

Doslej je bil za tekmo vseh zvezd izbran v letih 2008, 2011 in 2015.

Poleg centra Kopitarja bosta ekipo pacifiške skupine zastopala še vratar Jonathan Quick in branilec Drew Doughty. Kopitar je letos odigral vseh 42 tekem svoje ekipe in dosegel 44 točk (17 zadetkov in 27 podaj). Kopitar je najboljši igralec Los Angelesa po točkah in drugi igralec po doseženih zadetkih.

Vodstvo Lige NHL je izbralo 40 igralcev za tekmo vseh zvezd. Štiri kapetane so izglasovali navijači. Atlantsko skupino bo tako vodil Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning), metropolitansko Aleksej Ovečkin (Washington Capitals), centralno skupino P.K. Subban (Nashville Predators) in pacifiško Connor McDavid (Edmonton Oilers).

Več igralcev od Los Angelesa bo imela le Tampa (4), vodilna ekipa Lige NHL.

Nagradni sklad je milijon dolarjev, vse pa pobere le zmagovalna ekipa oziroma skupina. Zvezdniški konec tedna bo 27. in 28. januarja.

