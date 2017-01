Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je podal za tretji zadetek na tekmi. Foto: AP Hokejisti Minnesote so popolnoma nadigrali Montreal. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kopitar do podaje ob zmagi Kingsov nad St. Louisom

Popoln kolaps Montreala proti Minnesoti

13. januar 2017 ob 08:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s četrtka na petek dobili tekmo proti St. Louisu. Ob zmagi s 5:1 je Anže Kopitar dosegel točko s podajo za tretji gol.

Kalifornijci so povedli v 4. minuti, ko je power play izkoristil Jake Muzzin s strelom z razdalje. Na 2:0 je v končnici prve tretjine povišal Trevor Lewis, ki je zadel iz protinapada s streom iz zapestja.

Ob tretjem zadetku se je med podajalce vpisal Anže Kopitar. Hrušičan je v akciji za zadetek najprej podal do Mariana Gaborika, ta je plošček za strel nastavil Muzzinu, ki je hladnokrvno še drugič na tekmi premagal gostujočega vratarja. Na 4:1 je povišal Tanner Pearson. Sledil je edini zadetek St. Louisa na tekmi, po podaji Alexandra Steena ga je dosegel Paul Stastny.

Vseeno Kingsi niso stopili s plina, še naprej so nadaljevali silovit ritem, končni izid je v 40. minuti po podaji Jeffa Carterja iz neposredne bližine postavil Pearson.

Liga NHL, tekme 12. januarja:

PHILADELPHIA - VANCOUVER ** 5:4

OTTAWA - PITTSBURGH 4:1

TAMPA BAY - BUFFALO 4:2

NASHVILLE - BOSTON 2:1

MINNESOTA - MONTREAL 7:1

DALLAS - DETROIT 5:2

COLORADO - ANAHEIM 1:4

EDMONTON - NEW JERSEY * 3:2

LOS ANGELES - ST. LOUIS 5:1

Muzzin 4., 25. (Kopitar), Lewis 19., Pearson 26., 40.; Stasny 28.



* - po podaljšku

** - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 43 26 11 6 58 BOSTON BRUINS 45 22 18 5 49 OTTAWA SENATORS 40 22 14 4 48 FLORIDA PANTHERS 43 19 16 8 46 TORONTO MAPLE LEAFS 39 18 13 8 44 TAMPA BAY LIGHTNING 43 20 19 4 44 BUFFALO SABRES 41 16 16 9 41 DETROIT RED WINGS 42 17 19 6 40 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 40 28 8 4 60 WASHINGTON CAPITALS 41 27 9 5 59 PITTSBURGH PENGUINS 41 26 10 5 57 NEW YORK RANGERS 42 28 13 1 57 PHILADELPHIA FLYERS 44 22 16 6 50 CAROLINA HURICANES 41 19 15 7 45 NEW JERSEY DEVILS 43 16 18 9 41 NEW YORK ISLANDERS 39 15 16 8 38

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 44 27 12 5 59 MINNESOTA WILD 40 26 9 5 57 ST. LOUIS BLUES 42 21 16 5 47 NASHVILLE PREDATORS 42 19 16 7 45 DALLAS STARS 43 18 17 8 44 WINNIPEG JETS 44 20 21 3 43 COLORADO AVALANCHE 40 13 26 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 44 23 13 8 54 SAN JOSE SHARKS 42 25 15 2 52 EDMONTON OILERS 44 22 15 7 51 CALGARY FLAMES 44 23 19 2 48 LOS ANGELES KINGS 42 21 17 4 46 VANCOUVER CANUCKS 44 20 19 5 45 ARIZONA COYOTES 40 12 22 6 30

Tekme 13. januarja:

NY RANGERS - TORONTO

WASHINGTON - CHICAGO

FLORIDA - NY ISLANDERS

CAROLINA - BUFFALO

TAMPA BAY - COLUMBUS

CALGARY - NEW JERSEY

ARIZONA - WINNIPEG

M. L.