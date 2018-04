Kopitar dosegel dve točki, a Kralji utrpeli še tretji poraz

Visoka zmaga Pingvinov

16. april 2018 ob 06:45,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 07:16

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so se znašli v velikih težavah, saj so pred svojimi gledalci proti Vegasu izgubili z 2:3 in zdaj v uvodni seriji končnice Lige NHL v zmagah zaostajajo že z 0:3.

Če dvakratni prvaki Lige NHL želijo ostati v igri za Stanleyjev pokal, si v tej seriji ne smejo privoščiti niti napake več. Leta 2014 jim je podoben podvig že uspel, ko so v isti fazi končnice proti San Joseju v zmagah prav tako zaostajali z 0:3, a se nato rešili s pokrom zmag. Četrta tekma bo v noči na sredo, gostil jo bo prav tako LA.

Natančna podaja Kopitarja

Kralji so povedli v 14. minuti, ko je akcijo za zadetek skreiral Anže Kopitar. Kapetan je imel plošček na desni strani gola, ga poslal na drugo stran, kjer je našel osamljenega Alexa Iafalla, ki mu ni bilo težko doseči sploh prvega gola v končnici Lige NHL.

Kralji veliko streljali

Prva tretjina je bila izenačena v strelih na gola (8:8), v nadaljevanju so precej več streljali gostitelji (31:18), a Vegas je bil tisti, ki je bil bolj učinkovit. V srednji tretjini sta mreži mirovali, zadnji del igre pa je prinesel ogromno akcije.

Miller v vratnico, Eakin v mrežo

Zlati vitezi so izenačili v 47. minuti, ko so kar nekaj časa oblegali vrata. Najprej je Colin Miller od daleč nastreljal vratnico, v nadaljevanju akcije je plošček prišel do Codyja Eakina. Najprej je zadel enega izmed Kraljev, v drugem poskusu pa je vendarle matiral Jonathana Quicka.

V 21 sekundah kar dva gola

Za gostitelje je bila usodna 55. minuta, ko so igralci iz mesta greha z dvema goloma v razmiku 21 sekund tehtnico popolnoma obrnili na svojo stran. Najprej je bil natančen James Neal, ki je prodiral po desni strani in plošček med nogama vratarja spravil v mrežo. Le nekaj sekund pozneje, ko so bili gledalci še v šoku, je Vegas v napadalni tretjini dobil buli, Reilly Smith je bil v desnem kotu, plošček je spravil proti sredini napadalne tretjine, kjer je s prve udaril William Karlsson in zadel za 1:3.

Kopitar preusmeril plošček v gol

Kralji so morali nato tvegati in so že več kot dve minuti pred koncem iz vrat potegnili Quicka. Ta poteza se jim je hitro izplačala, saj so v 58. minuti znižali na 2:3. Iz leve strani je od daleč streljal Oscar Fantenberg, tik pred vrati je bil Kopitar, ki je velemojstrsko ploščku spremenil smer leta in je končal v mreži. Lov na še tretji zadetek, ki bi prinesel podaljšek, pa ni obrodil sadov.

Trener obžaloval napake ob ogradi

"Danes smo igrali res dobro, a vse zadetke smo prejeli zaradi napak ob ogradi. Napake so nas res veliko stale," je tekmo ocenil trener LA-ja John Stevens, ki je še posebej pohvalil kapetana: "Mislim, da je Kopitar igral res dobro. Res so ga precej pokrivali, s čimer so drugi fantje dobili več priložnosti."

Štiri točke Crosbyja

Pittsburgh je v Philadelphii zmagal kar s 5:1 in spet prevzel pobudo, saj v seriji vodi z 2:1. Ključna je bila srednja tretjina, ko so Pingvini v štirih minutah trikrat zamrznili Letalce in povedli s 4:0. Spet je blestel Sidney Crosby, ki je dal gol in tri podaje. V tej seriji je zbral že sedem točk. Visoke zmage se je veselila tudi Minnesota, ki je s 6:2 odpravila Winnipeg in se vrnila v serijo (zaostanek 2:1). Vsega je bilo konec po dveh tretjinah, ko je bil že postavljen končni izid.

Bobrovski ustavil kar 54 strelov

Najbolj napeto je bilo v prestolnici, kjer je Columbusu še drugič uspelo presenetiti Washington. Tokrat je bilo 5:4, odločilni gol je v 12. minuti podaljška dosegel Matt Clavert. Največji junak Columbusa pa je bil vratar Sergej Bobrovski, ki je ubranil kar 54 strelov.

Končnica Lige NHL, 1. krog, zahod:

LOS ANGELES - VEGAS - 0:3

2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Iafallo 14. (podaja Kopitar), Kopitar 58.; Eakin 47., Neal 55., Karlsson 55.

Obrambe: Quick 23; Fleury 37.



MINNESOTA - WINNIPEG - 1:2

6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Granlund 10. Parise 18., Dumba 24., Staal 35., Greenway 35., Foligno 39.; Wheeler 5., Myers 27.

Obrambe: Dubnyk 29; Hellebuyck 16, Mason 6.

Ponedeljek:

COLORADO - NASHVILLE - 0:2

SAN JOSE - ANAHEIM - 2:0

Vzhod:

PHILADELPHIA - PITTSBURGH - 1:2

1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Sanheim 34.; Crosby 11., Brassard 23., Malkin 27., Dumoulin 27., Schultz 48.

Obrambe: Elliott 21; Murray 26.

WASHINGTON - COLUMBUS - 0:2

4:5 (2:1, 1:3, 1:0) - podaljšek

Beagle 3., Ovečkin 14., 25., Oshie 57.; Atkinson 19., 32., Anderson 29., Werenski 39., Calvert 73.

Obrambe: Holtby 7, Grubauer 18; Bobrovsky 54.

Ponedeljek:

NEW JERSEY - TAMPA BAY - 0:2

TORONTO - BOSTON - 0:2



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.