Kopitar eden izmed junakov velike zmage nad Vegasom

Hrušičan zadel in izsilil podaljšek

27. februar 2018 ob 08:09

Los Angeles

Hokejistom Los Angelesa je v noči na torek v Ligi NHL uspel veliki met. V izjemno napeti tekmi so strli divizijskega tekmeca in vodilno moštvo Zahodne konference, Vegas Knightse.

Gostje iz Nevade letos v krstni sezoni igrajo zares odlično, presenetili so tako rekoč vse hokejske poznavalce, ki pred začetkom sezone niso pričakovali, da bodo tako visoko na lestvici.

A tokrat so bili hokejisti Vegasa po dveh visokih zmagah nad Calgaryjem (6:3) in Vancouvrom (6:3) v Staples Centru nemočni.

Haula in Smith za dvojno vodstvo

Gostje so v vodstvo smuknili v peti minute srečanja, ko se je med strelce vpisal Erik Haula. 26-letni Finec je izkoristil hiter protinapad, z natančnim strelom iz zapestja je plošček poslal pod prečko mimo lovilke nemočnega Jonathana Quicka. Domači gledalci so na naslednji zadetek čakali dolgo časa, na njihovo žalost pa je ta na uvodu zadnje tretjine padel v mrežo njihovih ljubljencev. S kančkom sreče je odbiti plošček iz neposredne bližine v mrežo strpal Reilly Smith.

Kopitar izsilil podaljšek

Gostitelji se kljub vsemu niso predali, v zadnji polovici tretje tretjine jim je uspelo izenačiti. Najprej je v igri z igralcem več po podaji Anžeta Kopitarja zadel Jeff Carter, Hrušičan je nato 10,8 sekunde pred koncem po podaji Diona Phaneufa z desne strani 'iz prve' matiral Marca-Andreja Fleuryja in izsilil podaljšek.

Brown zadel za zmago

V podaljšku je bil Los Angeles boljši, po izključitvi Colina Millerja zaradi zadrževanja s palico je power play vendarle izkoristil Dustin Brown in Kingse popeljal do zmage. 33-letnik je zadel iz bližine po odbitem strelu Tylerja Toffolija. V zmagoviti akciji je točko s podajo v svojo statistiko vpisal še Kopitar. Z zmago so Kingsi zasedli zadnje mesto, ki v Zahodni konferenci še vodi v končnico Lige NHL. Vegas bo imel možnost za maščevanje poraza že danes ponoči.

Liga NHL, tekme 26. februarja:

LOS ANGELES - VEGAS * 3:2

Carter 53., Kopitar 60., Brown 64.; Haula 5., Smith 41.



COLUMBUS - WASHINGTON 5:1

MONTREAL - PHILADELPHIA ** 0:1

TAMPA BAY - TORONTO ** 4:3

COLORADO - VANCOUVER 3:1



* - podaljšek; ** - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 63 43 17 3 89 TORONTO MAPLE LEAFS 65 39 20 6 84 BOSTON BRUINS 60 37 15 8 82 PHILADELPHIA FLYERS 63 34 19 10 78 WASHINGTON CAPITALS 63 35 21 7 77 PITTSBURGH PENGUINS 63 36 23 4 76 NEW JERSEY DEVILS 62 32 22 8 72 COLUMBUS BLUE JACKETS 63 32 26 5 69 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 63 29 27 7 65 CAROLINA HURRICANES 62 27 25 10 64 FLORIDA PANTHERS 59 28 25 6 62 DETROIT RED WINGS 62 26 26 10 62 NEW YORK RANGERS 63 27 30 6 60 MONTREAL CANADIENS 62 23 29 10 56 OTTAWA SENATORS 61 21 30 10 52 BUFFALO SABRES 63 19 33 11 49

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 62 41 16 5 87 NASHVILLE PREDATORS 61 38 14 9 85 WINNIPEG JETS 62 37 16 9 83 MINNESOTA WILD 62 35 20 7 77 SAN JOSE SHARKS 63 33 21 9 75 DALLAS STARS 62 35 23 4 74 ANAHEIM DUCKS 64 31 21 12 74 LOS ANGELES KINGS 63 34 24 5 73 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 63 32 22 9 73 ST. LOUIS BLUES 63 34 25 4 72 COLORADO AVALANCHE 62 33 24 5 71 CHICAGO BLACKHAWKS 63 27 28 8 62 EDMONTON OILERS 62 27 31 4 58 VANCOUVER CANUCKS 63 24 32 7 55 ARIZONA COYOTES 62 18 34 10 46

Tekme 27. februarja:

BOSTON - CAROLINA

PITTSBURGH - NEW JERSEY

WASHINGTON - OTTAWA

FLORIDA - TORONTO

MINNESOTA - ST. LOUIS

WINNIPEG - NASHVILLE

DALLAS - CALGARY

VEGAS - LOS ANGELES

SAN JOSE - EDMONTON

