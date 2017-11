Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Razmerje v strelih je bilo 33:27 v korist San Joseja, v zadnji tretjini 14:8. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar izenačil karierni rekord, a Kralji vseeno na kolenih

Kralji vodili do 46. minute

13. november 2017 ob 08:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Joel Ward je v 53. minuti z drsalko premagal Jonathana Quicka in hokejiste San Joseja v Staples Centru popeljal do zmage nad Los Angelesom z 2:1.

Kralji so bili po zadetku Dustina Browna v prvi tretjini (podajalec je bil tudi Anže Kopitar) v prednosti vse do 46. minute. Takrat je izenačil Melker Karlsson. Odločitev je padla sedem minut pozneje, ko je strel Barclayja Goodrowa z roba območja za buli z drsalko v mrežo preusmeril Ward. "V zadnjih dneh sem začel igrati nogomet," je v smehu povedal Ward in dodal: "Videl sem plošček, ki je šel v mojo smer. Vedel sem, da je Timo Meier na drugi strani, zato sem skušal poslati plošček v njegovo območje."

San Jose je dobil šest od zadnjih sedmih tekem in se je Los Angelesu ob tekmi manj približal le na štiri točke zaostanka. Kralji so izgubili štiri od zadnjih šestih tekem.

Kopitar je dosegel vsaj točko na osmi tekmi zapored in s tem izenačil rekord kariere. Skupaj je na 17 tekmah zbral 21 točk. "Pomaknili smo se nazaj in nismo napadali tako kot v prvih dveh tretjinah. To so znali unovčiti, gola pa sta bila res naključna," je povedal Kopitar.

LOS ANGELES - SAN JOSE 1:2

Brown 9. (podaja Kopitar); Karlsson 46., Ward 53.



CHICAGO - NEW JERSEY 5:7

WASHINGTON - EDMONTON * 2:1

ANAHEIM - TAMPA BAY 1:2

* - kazenski streli

Tekmi 13. novembra:

CAROLINA - DALLAS

CALGARY - ST. LOUIS

