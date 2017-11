Kopitar lani za 20 točk potreboval 36 tekem, letos le 16

482. del rubrike Športni SOS

14. november 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je gonilna sila letos prerojenega Los Angelesa, ki kroji vrh svoje divizije, zato ni presenetljivo, da smo tokrat na portalu Športni SOS preverili Kopitarjeve dosežke.

Kapetan Los Angelesa je po koncu prejšnjega tedna na lestvici najučinkovitejših igralcev zasedal sedmo mesto. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

1.055. Proti kateremu klubu je Anže Kopitar zbral največ točk?

AK11

Anže Kopitar je v Ligi NHL največ točk dosegel proti Arizoni, na 63 tekmah je zabil 17 golov, zbral pa je še 49 podaj, kar skupaj znese 66 točk. V spodnji tabeli je navedenih deset klubov, proti katerim je zbral največ točk.

Klub Goli Podaje Točke Arizona 17 49 66 Anaheim 23 40 63 San Jose 17 35 52 Dallas 15 35 50 St. Louis 12 30 42 Vancouver 11 28 39 Calgary 16 22 38 Colorado 13 24 37 Edmonton 10 25 35 Columbus 16 17 33



Razumljivo so pri vrhu ekipe iz Pacifiške divizije, proti katerim Kralji odigrajo daleč največ tekem. Zato upoštevajmo še dejavnik števila tekem. V tem primeru je kapetan Los Angelesa največ točk zbral proti Winnipegu (oziroma še prej Atlanti, od kod se je klub preselil). Na 16 tekem je zbral 18 točk, kar v povprečju pomeni 1,13 na tekmo. V spodnji tabeli so vsi klubi, proti katerim v povprečju dosega vsaj točko na tekmo.

Klub Tekme Točke Na tekmo Winnipeg 16 18 1,13 NY Rangers 15 16 1,07 Anaheim 60 63 1,05 St. Louis 40 42 1,05 Arizona 63 66 1,05 Buffalo 14 14 1,00 Washington 14 14 1,00



1.056. Kopitar je letos zelo hitro nabral 20 točk, za to je potreboval le 16 tekem. Mu je kdaj uspelo hitreje?

Maks V.

Kopitar je le enkrat v 12 sezonah hitreje prišel do 20 točk. To je bilo v sezoni 2009/2010, ko je za 20 točk potreboval samo 12 tekem. V tisti sezoni je že po 19 tekmah zbral 30 točk in nekaj časa celo vodil na lestvici najučinkovitejših hokejistov. Najboljši slovenski hokejist je v zadnjih treh sezonah za 20 točk vselej potreboval več kot 30 tekem, letos je torej precej bolj produktiven. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Sezona Tekme 2006/2007 24 2007/2008 22 2008/2009 26 2009/2010 12 2010/2011 20 2011/2012 16 2012/2013 20 2013/2014 22 2014/2015 31 2015/2016 31 2016/2017 36 2017/2018 16



Opomba: V desnem stolpcu je število tekem, ki jih je Anže Kopitar v posamezni sezoni potreboval, da je zbral 20 točk.

Slavko Jerič