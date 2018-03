Kopitar po najvišjem porazu sezone: Včasih je lažje, da izgubiš 7:1 kot pa 2:1

V treh minutah prejeli štiri zadetke

11. marec 2018 ob 06:50

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti St. Louisa so hudo krizo prekinili na najboljši način, saj so Los Angeles, neposrednega tekmeca za končnico Lige NHL, v gosteh premagali kar s 7:2.

Predatorji so na zadnjih desetih tekmah slavili le enkrat, v tem obdobju pa dosegali le po 1,4 zadetka na tekmo. Tokrat se jim je vse odprlo, saj se je med strelce vpisalo kar sedem hokejistov. Kralji zdaj za končnico zaostajajo za eno točko, St. Louis pa se jim je približal na samo dve točki.

Kopitar na desetem mestu

Pri gostiteljih, ki so doživeli najvišji poraz v sezoni, je bil svetla točka Anže Kopitar, ki je s podajama sodeloval pri obeh golih. Najboljši slovenski hokejist ima v svoji statistiki 74 točk (27 golov in 47 podaj), kar ga uvršča na visoko deseto mesto.

Pokopali so jih štirje hitri zadetki

"Sploh nisem mislil, da smo igrali slabo. Sredi tekme nam je kazalo dobro, uspelo nam je znižati na 2:1, nato smo imeli še nekaj lepih priložnosti, a nekaj hitrih golov nas je popolnoma spodkopalo," je tekmo opisal Kopitar. Gostje so namreč med 38. in 41. minuto dosegli kar štiri zadetke.

Pripravljeni na naslednje izzive

Najboljši slovenski hokejist je kljub visokemu porazu optimistično zrl v naslednje tekme, v katerih se bodo Kralji še krčevito borili za končnico: "Včasih je morda celo lažje, da izgubiš s 7:1 kot pa 2:1 ali 3:2. Ni treba veliko govoriti, vsi vemo, kaj moramo narediti na naslednjih tekmah. Igrati moramo veliko trše, pripravljeni bomo na naslednje izzive."

Kučerov popeljal Tampo do stotice

Tampa je pred svojimi gledalci premagala Montreal s 3:2 in kot prva ekipa v sezoni prišla do stotih točk. Ključni mož do zmage je bil Nikita Kučerov, ki je v zadnji tretjini izenačil na 2:2, nato pa bil uspešen še v četrti seriji kazenskih strelov. Tampa je dobila kar devet od zadnjih desetih tekem, od tega kar šest v podaljških ali kazenskih strelih.

Liga NHL, tekme 10. marca:

LOS ANGELES - ST. LOUIS 2:7

Doughty (podaja Kopitar) 34., Carter (podaja Kopitar) 60.; Bortuzzo 4., Parayko 9., Pietrangelo 38., Barbašev 40., Tarasenko 41., Brodziak 41., Schwartz 53.

TAMPA BAY - MONTREAL * 3:2

BUFFALO - VEGAS * 1:2

BOSTON - CHICAGO 7:4

PHILADELPHIA - WINNIPEG 2:1

COLORADO - ARIZONA 5:2

SAN JOSE - WASHINGTON 0:2

TORONTO - PITTSBURGH 5:2

FLORIDA - NY RANGERS * 4:3

NASHVILLE - NEW JERSEY * 2:3

EDMONTON - MINNESOTA 4:1

* - po kazenskih strelih

Tekme 11. marca:

CHICAGO - BOSTON

CALGARY - NY ISLANDERS

PITTSBURGH - DALLAS

ARIZONA - VANCOUVER

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 69 48 17 4 100 BOSTON BRUINS 66 43 15 8 94 TORONTO MAPLE LEAFS 69 40 22 7 87 WASHINGTON CAPITALS 68 38 23 7 83 PITTSBURGH PENGUINS 69 39 26 4 82 PHILADELPHIA FLYERS 69 35 23 11 81 NEW JERSEY DEVILS 69 35 26 8 78 COLUMBUS BLUE JACKETS 69 36 28 5 77 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 66 34 25 7 75 CAROLINA HURRICANES 68 30 27 11 71 NEW YORK ISLANDERS 68 29 29 10 68 NEW YORK RANGERS 69 30 32 7 67 DETROIT RED WINGS 68 26 31 11 63 MONTREAL CANADIENS 68 25 31 12 62 OTTAWA SENATORS 67 23 33 11 57 BUFFALO SABRES 69 22 35 12 56 Zahod: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 68 44 14 10 98 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 68 44 19 5 93 WINNIPEG JETS 68 41 18 9 91 MINNESOTA WILD 69 39 23 7 85 DALLAS STARS 68 38 24 6 82 SAN JOSE SHARKS 68 36 23 9 81 COLORADO AVALANCHE 68 36 24 8 80 ANAHEIM DUCKS 69 34 23 12 80 -------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 68 37 26 5 79 CALGARY FLAMES 69 34 25 10 78 ST. LOUIS BLUES 68 36 27 5 77 CHICAGO BLACKHAWKS 69 29 32 8 66 EDMONTON OILERS 68 30 34 4 64 VANCOUVER CANUCKS 68 25 34 9 59 ARIZONA COYOTES 67 21 35 11 53

S. J.