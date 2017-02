Kopitar pripravil edini gol na tekmi

V noči na ponedeljek še pri Washingtonu

5. februar 2017 ob 07:55

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so za peto zaporedno zmago v Ligi NHL v gosteh premagali Philadelphio z 1:0. Edini gol je sredi podaljška dosegel Jeff Carter.

Zmagovalno akcijo je začel kapetan Anže Kopitar, ki je plošček prejel na sredini napadalne tretjine, zadrsal globoko na desno stran in nato na drugi strani gola našel osamljenega Jeffa Carterja, ki je dosegel 27. gol v sezoni.

Budaj nepremagan že 144 minut

Blestel je tudi vratar Peter Budaj, ki je zaustavil vseh 17 strelov in sedmič v sezoni ostal nepremagan. Zadetka ni prejel že zadnjih 144 minut.

Carter zaostaja le za Crosbyjem

"Če sem lahko iskren, če Budaj ne bi igral tako dobro, ne vem, kako visoko bi lahko bili. Vse spoštovanje, drži nas nad vodo," je slovaškega vratarja pohvalil Carter. Budaj je edini vratar, ki je letos sedemkrat zaklenil vrata. A tudi Carter ni od muh, saj s 27 zadetki v tej statistiki zaostaja le za Sidneyjem Crosbyjem (30 golov).

Kralji v noči na nedeljo igrajo pri Washingtonu, vodilni ekipi Lige NHL.

Liga NHL, tekme 4. februarja:

PHILADELPHIA - LOS ANGELES * 0:1

Carter 63. (Kopitar)



MONTREAL - WASHINGTON 2:3

COLORADO - WINNIPEG 5:2

BOSTON - TORONTO 5:6

BUFFALO - OTTAWA 4:0

TAMPA BAY - ANAHEIM ** 3:2

NY ISLANDERS - CAROLINA * 4:5

COLUMBUS - NEW JERSEY 1:5

ST. LOUIS - PITTSBURGH 1:4

NASHVILLE - DETROIT 0:1

DALLAS - CHICAGO 3:5

VANCOUVER - MINNESOTA 3:6

SAN JOSE - ARIZONA ** 2:3

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 5. februarja:

WASHINGTON - LOS ANGELES

MONTREAL - EDMONTON

NY RANGERS - CALGARY

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 53 30 16 7 67 OTTAWA SENATORS 50 27 17 6 60 BOSTON BRUINS 55 26 23 6 58 TORONTO MAPLE LEAFS 50 24 17 9 57 FLORIDA PANTHERS 52 23 19 10 56 DETROIT RED WINGS 52 22 21 9 53 BUFFALO SABRES 51 21 20 10 52 TAMPA BAY LIGHTNING 53 23 24 6 52 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 52 35 11 6 76 COLUMBUS BLUE JACKETS 51 33 13 5 71 PITTSBURGH PENGUINS 51 33 13 5 71 NEW YORK RANGERS 51 32 18 1 65 PHILADELPHIA FLYERS 53 26 20 7 59 CAROLINA HURICANES 51 24 20 7 55 NEW YORK ISLANDERS 50 22 18 10 54 NEW JERSEY DEVILS 53 22 21 10 54 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 51 34 12 5 73 CHICAGO BLACKHAWKS 54 32 16 5 69 NASHVILLE PREDATORS 52 25 19 8 58 ST. LOUIS BLUES 52 25 22 5 55 WINNIPEG JETS 55 25 26 4 54 DALLAS STARS 53 21 22 10 52 COLORADO AVALANCHE 49 14 33 2 30 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 53 33 17 3 69 ANAHEIM DUCKS 54 28 16 10 66 EDMONTON OILERS 54 28 18 8 64 LOS ANGELES KINGS 52 27 21 4 58 CALGARY FLAMES 54 27 24 3 57 VANCOUVER CANUCKS 52 23 23 6 52 ARIZONA COYOTES 51 17 28 6 40

S. J.