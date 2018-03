Kopitar proti Calgaryju dosegel novi točki

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 21 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je v letošnji sezoni zbral že 88 točk, kar je njegov najboljši dosežek v posamezni sezoni Lige NHL. Foto: Reuters Vratar Jonathan Quick je proti Calgaryju svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Ubranil je vseh 23 strelov nasprotne ekipe. Foto: Reuters Hokejisti Buffala so s 3:2 premagali Toronto. Odločilni zadetek je dosegel Jack Eichel. Foto: Reuters Carolina je brez večjih težav premagal Ottawo (4:1). Foto: Reuters Washington je v Madison Square Gardnu premagal New York Rangerse. Foto: Reuters Dodaj v

27. marec 2018 ob 07:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči na torek v Staples Centru dobili obračun Lige NHL s Calgaryjem. Kingsi so bili boljši s 3:0, med strelce se je vpisal tudi Anže Kopitar.

Toplo-hladna forma Los Angelesa v marcu se nadaljuje. Vsakemu porazu sledi zmaga in obratno. Tokrat so Kalifornijci premagali Calgary (vse zadetke so dosegli iz power playja), potem ko so na prejšnji tekmi izgubili pri Edmontonu (3:2).

Z zmago so se znova prebili na mesta, ki vodijo v končnico. Trenutno so sedmi, z enakim številom točk kot divizijski tekmec Anaheim. Colorado ima na osmem mestu točko manj.

Novi točki Kopitarja

Gostitelji so proti Calgaryju pot do zmage začeli tlakovati v uvodnih minutah druge tretjine, ko so zagospodarili na ledu in v peti minuti prek Diona Phaneufa tudi povedli. Po izključitvi Sama Bennetta zaradi visoke palice je v igri z igralcem več Adrian Kempe po sodniškem metu plošček poslal do Phaneufa, ki je z modre črte Kingse povedel v vodstvo. Na 2:0 je povišal Kopitar, ki je po podaji Phaneufa zadrsal proti golu in s strelom iz zapestja na lovilko premagal prepočasnega vratarja Mika Smitha. To je bil že njegov peti zadetek na zadnjih treh tekmah in 34. v sezoni, s čimer je izenačil dosežek iz sezone 2009/10. Tedaj je ob koncu sezone zbral 81 točk, letos jih ima že 88.

Končni izid je sredi zadnje tretjine postavil Jeff Carter. 33-letnega Kanadčana je s podajo z leve strani zaposlil prav Kopitar. Carter je podstavil palico, Smith je njegov prvi poskus ubranil, pri drugem je bil nemočen.

Liga NHL, tekme 26. marca:

LOS ANGELES - CALGARY 3:0

Phaneuf 25., Kopitar 32., Carter 49.



TORONTO - BUFFALO 2:3

NY ISLANDERS - FLORIDA 0:3

CAROLINA - OTTAWA 4:1

NY RANGERS - WASHINGTON 2:4

MONTREAL - DETROIT 4:2

TAMPA BAY - ARIZONA 1:4

VEGAS - COLORADO 4:1

CHICAGO - SAN JOSE * 3:4

* - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 76 51 21 4 106 BOSTON BRUINS 74 47 17 10 104 WASHINGTON CAPITALS 76 45 24 7 97 TORONTO MAPLE LEAFS 76 45 24 7 97 PITTSBURGH PENGUINS 76 43 27 6 92 COLUMBUS BLUE JACKETS 76 42 29 5 89 PHILADELPHIA FLYERS 76 38 25 13 89 NEW JERSEY DEVILS 75 39 28 8 86 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 74 39 28 7 85 CAROLINA HURRICANES 76 34 31 11 79 NEW YORK RANGERS 76 33 35 8 74 NEW YORK ISLANDERS 76 31 35 10 72 MONTREAL CANADIENS 77 28 37 12 68 DETROIT RED WINGS 76 27 38 11 65 OTTAWA SENATORS 75 26 38 11 63 BUFFALO SABRES 76 24 40 12 60

Zahodna konferenca:

NASHVILLE PREDATORS 75 48 16 11 107 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 76 48 21 7 103 WINNIPEG JETS 75 46 19 10 102 SAN JOSE SHARKS 76 44 23 9 97 MINNESOTA WILD 75 42 24 9 93 ANAHEIM DUCKS 76 39 24 13 91 LOS ANGELES KINGS 77 42 28 7 91 COLORADO AVALANCHE 76 41 27 8 90 -------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 75 42 28 5 89 DALLAS STARS 76 38 30 8 84 CALGARY FLAMES 77 35 32 10 80 EDMONTON OILERS 76 34 36 6 74 CHICAGO BLACKHAWKS 77 31 36 10 72 VANCOUVER CANUCKS 76 27 40 9 63 ARIZONA COYOTES 76 26 39 11 63

Tekme 27. marca:

NEW JERSEY - CAROLINA

OTTAWA - NY ISLANDERS

DETROIT - PITTSBURGH

ST. LOUIS - SAN JOSE

NASHVILLE - MINNESOTA

WINNIPEG - BOSTON

DALLAS - PHILADELPHIA

EDMONTON - COLUMBUS

VANCOUVER - ANAHEIM

