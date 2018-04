Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar bo z Los Angeles Kingsi v prvem krogu končnice igral proti Vegas Golden Knightsom. Prva tekma bo v noči s srede na četrtek ob 4. uri zjutraj po slovenskem času. Foto: Reuters Mislim, da ko se enkrat uvrstiš v končnico niti ne moreš na to gledati tako, kdo ti bolj ustreza in kdo manj. Mi bolj gledamo na to, da enkrat moraš iti z ekipo, ki ti ne ustreza. Misli so zdaj usmerjene v Vegas, kaj pride po tej seriji, bomo videli. 30-letni Hrušičan je v letošnji sezoni zbral 92 točk, največ v karieri. Letos bo šestič zaigral v končnici, dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal. Foto: Reuters Vse skupaj je bolj napadalno, morda igramo tudi malce hitrejši hokej. Najbolj pomembno pa je veliko energije v garderobi, na klopi oziroma med samo tekmo. To zelo pomaga, sploh če je ekipa malce mlajša – da prevlada pozitivna energija. Mislim, da smo si to letos zelo dobro zadali za cilj in na koncu nam ga je uspelo realizirati. Glavna favorita za zmago v finalu Stanleyjevega pokala sta ekipi Nashvilla ... Foto: Reuters ... in Tampa Bayja. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar: Sestavine za naskok na Stanleyjev pokal so prave

Pred začetkom letošnje končnice Lige NHL

10. april 2018 ob 11:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Sezona je bila res super, a zdaj se obrne list in se začne pisati nova zgodba," je po končanem rednem delu sezone in pred začetkom končnice v Ligi NHL dejal kapetan Los Angeles Kingsov, Anže Kopitar.

Redni del sezone v hokejski Ligi NHL je končan. Tudi letos bodo slovenski ljubitelji te igre na ledu prišli na svoj račun, saj bodo v končnici lahko spremljali nastope edinega slovenskega predstavnika elitne lige onkraj luže, Anžeta Kopitarja. Ta se je z Los Angeles Kingsi uvrstil med najboljših osem, ki se bodo v Zahodni konferenci udarili za finale Stanleyjevega pokala.

Za 30-letnik Hrušičanom je zelo uspešna sezona. Odigral je vseh 82 tekem, na katerih je dosegel 35 zadetkov in podelil 57 podaj, s čimer je osvojil 92 točk. Z bogato bero točk se je uvrstil na sedmo mesto mesto lestvice najučinkovitejših igralcev v letošnji sezoni, najučinkovitejši je bil Connor McDavid (108 točk), napadalec Edmontona.

Kingsi se bodo v 1. krogu končnice pomerili z novinci v Ligi NHL, Vegas Golden Knightsi, ki so v svoji krstni sezoni nanizali kar 51 zmag in v Zahodni konferenci zasedli končno tretje mesto. O letošnji sezoni in o končnici se je razgovoril tudi Kopitar, vabljeni k branju spodnjega intervjuja.

Sijajna, najboljša sezona rednega dela. Dolgoletni tihi cilj je z 92 točkami presežen, malo je še stvari, ki jih niste uspeli osvojiti v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Kje sami vidite glavni razlog, da ste od točkovno najslabše sezone naredili preskok v enem poletju do točkovno najboljše sezone kariere?

Zelo težko rečem, kateri razlog je bil najpomembnejši. Veliko stvari se je letos odvilo po mojih željah. Imel sem zelo dobre priprave na sezono, zelo dobro poletje, tudi sam začetek v sezono je bil super. Ko se enkrat počutiš bolj samozavestnega, predvsem veliko bolj kot sezono prej, se stvari odvijejo še bolje, kot si sam zamisliš. Sezona je bila res super, a zdaj se obrne list in se začne pisati nova zgodba.

Vsekakor so zdaj že vse misli usmerjene v Vegas, v prvi krog končnice. Na koliko tekmah smo, glede na nekaj nihanj v sezoni, letos videli Kralje, kakršni bi si želeli da so v končnici?

Na kar nekaj tekmah. Mislim, da smo kot ekipa letos odigrali kar solidno. Bile so tekme, ki jih je bilo potrebno kar hitro pozabiti, a mislim, da se to zgodi vsaki ekipe. Glede na to, da smo imeli kar nekaj težav s poškodbami, Jeff Carter je bil odsoten kar veliko časa, tudi zdaj imamo težave s poškodbami, a mislim, da je ekipa dobra in zelo motivirana in verjamem, da bomo pripravljeni za končnico.

Kaj je drugačnega v igri pod Johnom Stevansom? Zdite se bolj napadalni in morda za odtenek manj agresivni, kot denimo pred štirimi leti, ko ste nazadnje osvojili Stanleyjev pokal?

Vse skupaj je bolj napadalno, morda igramo tudi malce hitrejši hokej. Najbolj pomembno pa je veliko energije v garderobi, na klopi oziroma med samo tekmo. To zelo pomaga, sploh če je ekipa malce mlajša – da prevlada pozitivna energija. Mislim, da smo si to letos zelo dobro zadali za cilj in na koncu nam ga je uspelo realizirati.

Katero začimbo boste dodali vsemu temu, da bodo predstave v končnici prave?

To je taka stvar, da ne bo dovolj samo ena. Pripravili se bomo na Vegas, imamo še nekaj malega časa in verjamem, da bomo pripravljeni na vse.

Morda nehote, a vendarle se prikrade marsikatero mnenje, da je Vegas za vas boljši tekmec kot San Jose, s katerim imate v končnicah že dolgotrajno rivalstvo. Se strinjate s tem, vam igra Vegasa, ki sicer zna biti zelo hitra in atraktivna, bolj ustreza?

Mislim, da ko se enkrat uvrstiš v končnico niti ne moreš na to gledati tako, kdo ti bolj ustreza in kdo manj. Mi bolj gledamo na to, da enkrat moraš iti z ekipo, ki ti ne ustreza. Misli so zdaj usmerjene v Vegas, kaj pride po tej seriji, bomo videli. Želimo si napredovati, kdo bo prišel naprej iz drugih serij, pa bomo videli.

Vam pri pripravi na Vegas izhodišče ponujata tudi nedavni dve zaporedni zmagi proti Vegasu?

Tisti zmagi sta bili zelo pomembni tudi za našo sezono. Takrat smo ravno nihali med uvrstitvijo in neuvrstitvijo v končnico. Osvojili smo štiri točke, ki so nam dale še en zagon za uvrstitev v končnico. Upam, da se tudi oni spomnijo tistih dveh tekem. Mi se jih zagotovo in iz tistih dveh tekem bomo zagotovo črpali energijo.

Zakaj lahko Kralji letos ponovno osvojijo tretji Stanleyjev pokal?

Iz takih razlogov, kot smo ga že prvič in drugič. Ekipni duh. Jedro ekipe je enako, kot je bilo. Imamo torej tudi izkušnje. Jonathan Quick je po mojem mnenju še vedno najboljši vratar na svetu, Drew Doughty je z naskokom najboljši branilec v NHL. Sestavine so prave. Tudi napadalci smo imeli boljša leta kot v preteklosti in bomo ta voz začeli vleči v pravo smer.

Liga NHL, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca, sreda:

PITTSBURGH - PHILADELPHIA

Količnika na stavnicah: 1,43:2,90

Bitke za Pennsylvanio ni bilo v končnici od leta 2012, ko so v šestih burnih tekmah slavili Flyersi. Podoben boj se obeta tudi letos. Vse štiri tekme sezone je dobil dvakratni branilec naslova Lige NHL Pittsburgh. Gol razlika je bila 20:11, skupaj je bilo 70 kazenskih minut. Na vseh tekmah je Pittsburgh zabil po pet golov. Za Letalce bo pomembna predvsem disciplina, saj je nasprotnik ekipa z najboljšim power playom v ligi. Z igralcem manj so Letalci v ligi na predzadnjem mestu po uspešnosti.

Napoved: 4:2.

Četrtek:

TAMPA BAY - NEW JERSEY

Količnika na stavnicah: 1,30:3,65

Tampa je bila najboljša ekipa Vzhoda večino sezone. Posebej eksploziven je napad Lightningov, v katerem izstopajo Nikita Kučerov (100 točk), Steven Stamkos (86 točk) in Brayden Point (66 točk). V zadnjem času je škripalo v obrambnem delu, tudi vratar Andrej Vasilevski ni bil v najboljši formi. Rus je 21. v Ligi NHL po prejetih golih (2,62) in 16. po zaustavljenih strelih (91,9 %). New Jersey je prišel v končnico na krilih izjemnega Taylorja Halla (93 točk) in vratarja Keitha Kinkaida. Vragi bi znali zadati prvakom Vzhoda kar precej preglavic, venda so si strokovnjaki enotni: napredovala bo Tampa.

Napoved: 4:1.

BOSTON - TORONTO

Količnika na stavnicah: 1,64:2,35

Boston je na zadnji tekmi rednega dela s porazom proti odpisani Floridi zapravil prvo mesto na Vzhodu in za "nagrado" v končnici dobil Toronto. Na eni strani zmes izkušenosti (Zdeno Chara, Patrice Bergeron) in mladosti (Charlie McAvoy, Ryan Donato), na drugi večja eksplozivnost v podobi Mitchella Marnerja, Austona Matthewsa in Williama Nylanderja. Toronto je Stanleyjev pokal nazadnje osvojil leta 1967. Praktično vsi napovedujejo izjemno izenačeno serijo in sedem tekem.

Napoved: 3:4.

WASHINGTON - COLUMBUS

Količnika na stavnicah: 1,76:2,10

Washington še nikoli v eri Ovečkina ni napredoval v konferenčni finale, čeprav so bila pričakovanja precej večja kot letos. Optimizem gradijo na zadnjih 15 tekmah, od katerih so jih dobili 12. Capitalsi so zmagali na prvih treh medsebojnih tekmah v sezoni preden je Columbus slavil s 5:1. Blue Jacketsi so dobili 13 od zadnjih 17 tekem. Tudi v tej seriji so mnenja o zmagovalcu deljena. Columbus še nikoli ni dobil serije v končnici.

Napoved: 4:3.



Zahodna konferenca, sreda:

WINNIPEG - MINNESOTA

Količnika na stavnicah: 1,47:2,75

Nasproti si bosta stali ekipi z najboljšima domačima izkupičkoma v sezoni. Jetse imajo mnogi za skrite favorite končnice. Winnipeg je dobil tri od štirih medsebojnih tekem v sezoni, vendar je bila zadnja odigrana pred tremi meseci. Izkušnje so na strani Minnesote, ki bo v končnici igrala šestič zapored. Winnipeg bo v končnici igral drugič od preselitve iz Atlante. Leta 2015 so jih pometli Ducksi, ki jih je vodil zdajšnji trener Minnesote Bruce Boudreau.Minnesoti se bo močno poznala odsotnost poškodovanega branilca Ryana Suterja.

Napoved: 4:2.

VEGAS - LOS ANGELES

Količnika na stavnicah: 1,76:2,10

Praktično vsi napovedujeo izjemo razburljivo serijo. Na strani Los Angelesa so izkušnje, saj Kralji naskakujejo tretjo lovoriko v tem desetletju. Hitrost proti mišicam, napad proti obrambi. Vegas je dosegal 3,27 gola na tekmo, Los Angeles, najboljša obramba lige, jih je prejemala 2,46 na tekmo. Upajmo, da bo Anže Kopitar ostal kolikor toliko svež, saj je njegova minutaža 22:05 najvišja v ligi med napadalci. To bo tudi dvoboj vratarjev Marca Andrea Fleuryja, ki je Stanleyjev pokal dvignil trikrat s Pittsburghom, in Jonathana Quicka.

Napoved: 3:4.

Četrtek:

NASHVILLE - COLORADO

Količnika na stavnicah: 1,20:4,75

Predatorji, najboljša ekipa rednega dela, so odločeni, da gredo letos do konca, potem ko so lani v finalu klonili proti Pingvinom. Colorado je naredil ogromen korak naprej glede na prejšnjo sezono in si na zadnji teki sezone celo zagotovil končnico, toda Nashville naj bi bil nepremagljiva ovira.

Napoved: 4:1.

ANAHEIM - SAN JOSE

Količnika na stavnicah: 1,80:2,05

Ekipi sta stalnici v končnicxi. Tudi letos se pričakuje boj do zadnje kaplje krvi, nekaj tekem bo skorajda zagotovo odločenih v podaljšku. Racmani nimajo dobrih spominov na sedmo tekmo pred domačimi navijači.

Napoved: 3:4.

M. L., R. K.