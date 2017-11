Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 18 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je na 15 tekmah zbral 19 točk. S tem si v Ligi NHL deli peto mesto. Prvi je Steven Stamkos (Tampa Bay) s 25 točkami. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar spet krojil zmago Los Angelesa

V noči na petek Kralji z vodilnim moštvom vzhoda

8. november 2017 ob 09:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Los Angeles Kingsi in Anže Kopitar ne popuščajo. Tokrat so v pravi lepotici v sosedskem derbiju po podaljšku s 4:3 ugnali Anaheim in za vodilnim v Ligi NHL St. Louisom zaostajajo le za točko.

Kopitar je bil strelec prvega in podajalec pri tretjem zadetku, s katerim so Kralji po zaostanku z 1:3 izsilili podaljšek. Hrušičan je na 15 tekmah sezone zbral že 19 točk - 8 golov in 11 podaj. V prejšnji sezoni je na 76 tekmah zabil 12 golov. Obračun je v 60. sekundi podaljška po podaji Browna, ki je dosegel tretji gol, odločil Nick Shore.

Zmagovalec pacifiške divizije zadnjih petih let Anaheim po četrtem zaporednem porazu za Los Angelesom zaostaja za devet točk.

Kopitar je moral po trku z Brandonom Montourjem sredi zadnje tretjine in neugodnem padcu na glavo za nekaj časa zapustiti ledeno ploskev, vendar se je vrnil v igro.

Anaheim je v z zadetkoma Jarda Bolla in Samija Vatanena v 13. minuti vodil že z 2:0, a so Kralji ujeli priključek z golom Kopitarja tri minute pozneje. Racmani so v 35. minuti prek Rickarda Rakella povedli s 3:1. Ob koncu drugega dela je izjemno zanimiv drugi del napovedal Adrian Kempe, ki je zadel po podaji Tannerja Pearson.

Vratar Jonathan Quick je ubranil 33 strelov in pri zmagovitem golu v podaljšku dodal še podajo. John Gibson je ubranil 30 strelov, nato pa moral slabih sedem minut pred koncem rednega dela z ledu, ko ga je v glavo zadel plošček. Nadomestni vratar Ryan Miller je ustavil devet strelov.

Kralji bodo v naslednji tekmi v noči na petek gostili ekipo Tampa Bay Lightning, ki ima s 24 točkami enak izkupiček kot Los Angeles in vodi v vzhodni konferenci.

ANAHEIM - LOS ANGELES * 3:4

Boll 7., Vatanen 13., Rakell 35.; Kopitar 17., Kempe 40., Brown 46. (podaja Kopitar), Shore 64.



BUFFALO - WASHINGTON 3:1

NEW JERSEY - ST. LOUIS 1:3

NY ISLANDERS - EDMONTON * 1:2

PITTSBURGH - ARIZONA 3:1

CAROLINA - FLORIDA 3:1

COLUMBUS - NASHVILLE 1:3

MONTREAL - VEGAS 3:2

CALGARY - VANCOUVER 3:5

* - v podaljšku

Tekme 8. novembra:

TORONTO - MINNESOTA

NY RANGERS - BOSTON

SAN JOSE - TAMPA BAY

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 15 11 2 2 24 TORONTO MAPLE LEAFS 16 9 7 0 18 OTTAWA SENATORS 14 6 3 5 17 DETROIT RED WINGS 16 8 7 1 17 BOSTON BRUINS 13 6 4 3 15 MONTREAL CANADIENS 16 7 8 1 15 BUFFALO SABRES 15 5 8 2 12 FLORIDA PANTHERS 14 4 8 2 10 METROPOLITANSKA DIVIZIJA PITTSBURGH PENGUINS 17 9 6 2 20 NEW JERSEY DEVILS 14 9 4 1 19 COLUMBUS BLUE JACK. 16 9 6 1 19 NEW YORK ISLANDERS 15 8 5 2 18 WASHINGTON CAPITALS 16 8 7 1 17 PHILADELPHIA FLYERS 15 7 6 2 16 NEW YORK RANGERS 16 7 7 2 16 CAROLINA HURICANES 13 5 5 3 13 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 16 12 3 1 25 WINNIPEG JETS 14 8 3 3 19 NASHVILLE PREDATORS 15 8 5 2 18 COLORADO AVALANCHE 14 8 6 0 16 DALLAS STARS 15 8 7 0 16 CHICAGO BLACKHAWKS 15 7 6 2 16 MINNESOTA WILD 13 5 6 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 15 11 2 2 24 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 15 9 5 1 19 VANCOUVER CANUCKS 15 8 5 2 18 SAN JOSE SHARKS 13 8 5 0 16 CALGARY FLAMES 15 8 7 0 16 ANAHEIM DUCKS 15 6 6 3 15 EDMONTON OILERS 14 5 8 1 11 ARIZONA COYOTES 17 2 13 2 6

R. K.