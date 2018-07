Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kopitar se ne bo vrnil na selektorsko mesto slovenske reprezentance. Foto: Simon Maljevac Sorodne novice Kopitar se po treh letih vrača na klop risov Dodaj v

Kopitar zaradi obveznosti pri LA-ju ne bo slovenski selektor

HZS mora zdaj poiskati novega selektorja

26. julij 2018 ob 22:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matjaž Kopitar je obvestil vodstvo Hokejske zveze Slovenije, da zaradi svojih obveznosti pri ekipi Los Angeles Kings ne more prevzeti nalog glavnega trenerja slovenske moške članske hokejske reprezentance.

Vodstvo LA Kingsov je Matjaža Kopitarja, ki v omenjenem klubu opravlja naloge glavnega pro-oglednika (t. i. skavta) za Evropo, namreč obvestilo, da ne dá soglasja k imenovanju na mesto selektorja risov in sklenitvi pogodbe s HZS-jem.

"Vodstvo HZS-ja me je kontaktiralo, da bi se vrnil na mesto selektorja članske hokejske reprezentance in po prvih pogovorih je vse kazalo, da res ne bo večjih težav pri sklenitvi novega sodelovanja. Žal pa se je kasneje, po mojem obisku Los Angelesa, izkazalo, da do sodelovanja s HZS-jem ne bo moglo priti. Že prej sem namreč sprejel službo pri organizaciji LA Kings. Izziv, biti glavni pro-skavt za Evropo, je velik. Po pogovorih z vodstvom LA Kings smo ugotovili, da bo moj obseg dela precej obsežen," je pojasnil Kopitar.

"To bi mi onemogočilo maksimalno opravljanje selektorske službe, saj reprezentanci ne bi mogel nuditi 100-odstotne podpore in predanosti. Prav to pa je eno izmed mojih glavnih načel pri vodenju, saj od igralcev oziroma ekipe zahtevam 100-odstotno predanost. Tega ne bi mogel zahtevati, če sam tega ne bi bil zmožen storiti. Zato je odločitev sicer težka, a bolje je, da se nov list obrne zdaj in v celoti, kot da bi kasneje ugotovili, da moji zadolžitvi enostavno nista, gledano časovno, združljivi. Novi vodstveni ekipi in fantom želim vso srečo pri novih izzivih, ki so pred njimi," je še povedal Kopitar.

Vodstvo slovenske krovne organizacije bo zdaj takoj začelo iskati novega selektorja članske izbrane vrste, so pri HZS-ju še zapisali v sporočilu za javnost.

