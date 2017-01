Kopitarju točka, Kralji ostali brez točkovnega plena

Minnesoti uspel preobrat

22. januar 2017 ob 08:19

Hokejisti New York Islandersov so serijo zmag v Ligi NHL podaljšali na tri, tokrat za ugnali Los Angeles s 4:2.

Dva gola z igralcem več je dosegel Andres Lee, tudi tistega v 50. minuti, s katerim je Otočane popeljal v vodstvo s 3:2. V zadnji minuti je zmago le še potrdil John Tavares. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je podal Jeffu Carterju za znižanje na 2:1.

Minnesota je na svojem ledu premagala Anaheim s 5:3. Rački so vse od 26. minute vodili s 3:2. Gostitelji so tekmo obrnili ob koncu zadnje tretjine, ko so v razmiku 119 sekund zabili kar tri gole.

Liga NHL, tekme 21. januarja:

NY ISLANDERS - LOS ANGELES 4:2

Chimera 3., Lee 28., 50., Tavares 60.; Carter 41. (Kopitar), Doughty 45.



WINNIPEG - ST. LOUIS 5:3

COLUMBUS - CAROLINA 3:2

TORONTO - OTTAWA ** 2:3

MONSTREAL - BUFFALO * 2:3

PHILADELPHIA - NEW JERSEY 1:4

DALLAS - WASHINGTON * 3:4

ARIZONA - TAMPA BAY 5:3

MINNESOTA - ANAHEIM 5:3

CALGARY - EDMONTON 3:7

SAN JOSE - COLORADO *3:2

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 22. januarja:

DETROIT - NY RANGERS

PITTSBURGH - BOSTON

OTTAWA - COLUBMUS

NY ISLANDERS - PHILADELPHIA

CHICAGO - VANCOUVER

MINNESOTA - NASHVILLE

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 48 28 13 7 63 OTTAWA SENATORS 44 25 15 4 54 BOSTON BRUINS 49 23 20 6 52 TORONTO MAPLE LEAFS 44 21 14 9 51 FLORIDA PANTHERS 48 20 19 9 49 BUFFALO SABRES 46 19 18 9 47 DETROIT RED WINGS 46 20 19 7 47 TAMPA BAY LIGHTNING 48 21 22 5 47 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 46 31 9 6 68 COLUMBUS BLUE JACKETS 45 31 10 4 66 PITTSBURGH PENGUINS 45 29 11 5 63 NEW YORK RANGERS 46 29 16 1 59 PHILADELPHIA FLYERS 47 22 19 6 50 CAROLINA HURICANES 46 21 17 7 49 NEW JERSEY DEVILS 48 20 19 9 49 NEW YORK ISLANDERS 44 19 17 8 46 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 45 30 10 5 65 CHICAGO BLACKHAWKS 48 29 14 5 63 NASHVILLE PREDATORS 46 22 17 7 51 ST. LOUIS BLUES 47 23 19 5 51 WINNIPEG JETS 49 22 23 4 48 DALLAS STARS 48 19 20 9 47 COLORADO AVALANCHE 44 13 29 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 49 26 14 9 61 SAN JOSE SHARKS 47 29 16 2 60 EDMONTON OILERS 49 26 15 8 60 CALGARY FLAMES 49 24 22 3 51 VANCOUVER CANUCKS 47 22 19 6 50 LOS ANGELES KINGS 46 22 20 4 48 ARIZONA COYOTES 46 14 26 6 34

