Koprčani dobro namučili Celjane

Precej dela tudi za Velenjčane

1. april 2017 ob 22:36

Koper - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v derbiju 3. kroga Lige za prvaka z 31:27 premagali Koper, ki je favoritom nudil dober odpor.

A začetek ni obetal tako "zanimive" tekme, saj so Celjani v 10. minuti povedli s 7:1. Polčas se je končal s 17:12.

Ko je v 36. minuti Luka Žvižej zabil za 19:12, je kazalo, da je srečanje odločeno. A varovanci Zorana Jovičića se niso predali. Vztrajno so lovili nasprotnike in po golu Žige Smolnika v 56. minuti je semafor kazal le -1 (26:27).

Presenečenja vendarle ni bilo, za kar so s tremi goli zapored poskrbeli Luka Žvižej, Blaž Janc in vratar Ivan Gajić, ki je zadel čez vso igrišče. Vlah je bil z osmimi zadetki prvi strelec tekme, medtem ko sta na drugi strani Žiga Mlakar in Žvižej zadela po sedemkrat.

Škofjeločani v 2. polčasu vodili s +3

Precej so se morali za zmago potruditi tudi Velenjčani, ki so s 27:23 strli Urbanscape Loko. Polčas se je končal z 11:11. Sredi drugega dela so Gorenjci povedli s tremi goli prednosti (18:15), nato pa so se gostitelji le zbrali in uveljavili kvalitetno premoč. V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Nejc Cehte s sedmimi in Matjaž Brumen s šestimi goli, v škofjeloški pa Aleks Kavčič z osmimi in Grega Jamnik s petimi zadetki.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 3. krog

RIKO RIBNICA - KRKA

37:29 (17:14)

Nosan 7, Grebenc 6; Jurečič 6.

GORENJE VELENJE - URBANSCAPE LOKA

27:23 (11:11)

Cehte 7, Brumen 6; Kavčič 8.

KOPER 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

27:31 (12:17)

Vlah 8; Mlakar in Žvižej 7.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 3 0 0 44 GORENJE VELENJE 3 3 0 0 44 KOPER 2013 3 1 0 2 40 RIKO RIBNICA 3 1 0 2 38 URBANSCAPE LOKA 3 1 0 2 31 KRKA 3 0 0 3 28

KONČNICA ZA OBSTANEK, 4. krog

TRIMO TREBNJE - DOBOVA 25:22 (14:8)

Skol 5, Udovič 4; Hotko 6.

MARIBOR BRANIK - JERUZALEM ORMOŽ

33:26 (15:13)

Špende 10, Sok 7; Kosi 6.

ISTRABENZ PLINI IZOLA - DOL TKI HRASTNIK

27:31 (16:12)

Beganović 7; Klepej 10, Ajdari 7.

DRAVA PTUJ - SL. GRADEC 2011

24:29 (12:14)

Lestvica: MARIBOR BRANIK 4 3 0 1 32 TRIMO TREBNJE 4 4 0 0 31 JERUZALEM ORMOŽ 4 3 0 1 29 DOBOVA 4 1 0 3 25 SLOVENJ GRADEC 2011 4 2 1 1 20 DOL TKI HRASTNIK 4 1 1 2 18 DRAVA PTUJ 4 1 0 3 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 4 0 0 4 0



Dobrodelna tekma za Nenada Stojakovića

V okviru tedna Evropske rokometne zveze v začetku novembra bo Rokometna zveza Slovenije organizirala poseben dogodek. Na njem se bodo zbrali vsi nekdanji člani slovenske izbrane vrste, ki so se poslovili v zadnjih letih. Na revialni tekmi, katere lokacija in točen termin bosta znana nekoliko kasneje, bo Slovenija zaigrala proti selekciji sveta, torej vrhunskim rokometašem, s katerimi so naši nekdanji reprezentanti igrali doma in na tujem.

Dogodek bo dobrodelen, saj bo Rokometna zveza Slovenije izkupiček od vstopnic namenila nekdanjemu reprezentantu Nenadu Stojakoviću, ki zaradi velikih težav s hrbtenico - zaradi katerih je prikovan na invalidski voziček - potrebuje izjemno zahtevno operacijo, ki jo lahko opravijo samo specialisti v Švici.

