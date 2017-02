Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ribničani so bili izčrpani v končnici srečanja, saj so v treh dneh odigrali dve zelo naporni tekmi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koprčani na derbiju vodilnih unovčili utrujenost Ribničanov

Sijajne obrambe Jureta Vrana

12. februar 2017 ob 21:26

Ribnica - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Kopra 2013 so na derbiju 19. kroga Lige NLB zmagali v Ribnici (28:29). Gostitelji, ki so doživeli prvi poraz v državnem prvenstvu, ostajajo na prvem mestu lestvice.

Koprčani so se jim približali na dve točki zaostanka. Večji del je bila tekma izenačena, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so več preudarnosti in modrosti prikazali Primorci. Eden od junakov je bil vratar Jure Vran, ki je v končnici tekme zaklenil vrata in nanizal nekaj neverjetnih obramb, v napadu pa je blestel Žiga Smolnik z 12 zadetki.

Večji del dvoboja se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, koprska zasedba pa je izkoristila utrujenost domačega moštva po četrtkovi naporni tekmi s Füchsejem iz Berlina v Pokalu EHF, ki se je v Ribnici končala z zmago nemške ekipe. Pri gostiteljih zaradi popškodbe ni igral Jan Pucelj, posškoval pa se je tudi Patrik Leban.

Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša so bili večji del tekme v prednosti in v 48. minuti vodili s 26:23, a nato jim je padla zbranost, kar so gostje izkoristili. V 55. minuti so izenačili na 27:27, odločilna gola za zmago pa sta prispevala Nino Grzentič in Adam Bratkovič, varovanci gostujočega trenerja Zorana Jovičića pa so v zadnjih dvanajstih minutah naredili delni izid 6:2.

V zmagoviti ekipi sta se poleg Smolnika izkazala Uroš Rapotec in Bratkovič, ki sta dosegla po pet golov, v poraženi pa je Blaž Nosan dosegel devet zadetkov.

19. krog:

RIKO RIBNICA - KOPER

28:29 (16:15)

900; Nosan 9, Kulenović in Kovačič 4, Knavs 3; Smolnik 12 (6), Bratkovič in Rapotec po 5, Grzentič 3.

Sedemmetrovke: 4/6; 6/6

Izključitve: 8; 14 minut.

JERUZALEM ORMOŽ - DRAVA PTUJ

33:23 (15:9)

Cirar 9, Kosi 6; Jensterle 7.

KRKA - URBANSCAPE LOKA

24:30 (11:19)

Jurečič 12; Cingesar, Maček,Jamnik 5.

TRIMO TREBNJE - SLOVENJ GRADEC 2011

25:22 (12:11)

Grandovec 8, Đurđević 7; Cvetko 6.

ISTRABENZ PL. IZOLA - MARIBOR BRANIK

16:26 (7:12)

Božič 6, Jurič 5; Stopar 5.

DOBOVA - DOL TKI HRASTNIK

22:21 (10:10)

Zafran, Koprivc, Cigler 4; Klepe 8.

Lestvica: RIKO RIBNICA 19 16 2 1 34 KOPER 2013 19 15 2 2 32 URBANSCAPE LOKA 19 10 5 4 25 KRKA 19 11 1 7 23 DOBOVA 19 11 1 7 23 JERUZALEM ORMOŽ 19 10 1 8 21 MARIBOR BRANIK 19 9 2 8 20 TRIMO TREBNJE 19 7 4 8 18 DOL TKI HRASTNIK 19 6 1 12 13 SLOVENJ GRADEC 2011 19 4 3 12 11 DRAVA PTUJ 19 3 2 14 8 ISTRABENZ PLINI IZOLA 19 0 0 19 0

Najboljše štiri ekipe se bodo uvrstile v končnico za prvaka, kjer bosta tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje, ki igrata Ligo SEHA.