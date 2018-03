Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Koper 2013 je že na uvodni tekmi presenetil Gorenje Velenje, in to na njihovem domačem terenu (29:25). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Koprčani v Rdeči dvorani utišali ose

Prve tekme v rokometni Ligi za prvaka

11. marec 2018 ob 21:03

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Kopra 2013 so v uvodni tekmi Lige za prvaka v Rdeči dvorani presenetili rokometaše Gorenja Velenja (29:25).

Velenjski rokometaši na uvodni tekmi lige za prvaka niso upravičili vloge favorita. Primorci so v zadnjih 15 minutah srečanja izničili zaostanek.

Koprčani so prvi polčas bolje začeli, si priigrali tudi že tri zadetke prednosti, ko je bilo 6:3, a so jih Velenjčani ujeli še pred koncem polčasa in tudi prišli do dveh golov prednosti. Tudi v drugem polčasu se je nadaljeval izenačen boj, v 48. minuti pa so Koprčani spet povedli (22:21).

V naslednjih minutah so bili gosti z Obale boljši, v 57. minuti je Žiga Smolnik zadel za novo koprsko vodstvo s tremi zadetki (27:24) in tako napovedal slavje izbrancev Veselina Vujovića. Ko je Grega Krečič v 59. minuti zadel za 28:25, je bil zmagovalec odločen. Piko na i zmagi je malce pozneje dodal še Aleks Vlah za končnih 29:25.

Pri domačih je bil s petimi zadetki najboljši Gregor Potočnik, pri gostih pa so po šest golov dosegli Vlah, Krečič, Smolnik in Adam Bratkovič.

Ribnica zlahka prek Krke

Na sobotni tekmi Riko Ribnica ni imela težav s Krko (30:23). Ribničani so tekmo odločno začeli, hitro prevzeli pobudo in vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok. Prednost so do konca polčasa višali, največ je znašala že zajetnih sedem zadetkov, kolikor je znašala tudi razlika ob polčasu.

V drugem delu igre so Novomeščani prednost zbili na štiri zadetke, v 44. minuti pa je Jaka Jakše poskrbel, da je razlika znašala zgolj tri gole (20:17). Toda bliže jim Ribničani niso pustili, ko je Jure Kljun v 54. minuti zadel za 27:21, je bil zmagovalec odločen.

Pri domačih sta bila s po petimi zadetki najboljša Risto Vujačić in Domen Pahulje, pri gostih pa je sedem zadetkov dosegel Grega Okleščen.

Zdajšnji prvaki, rokometaši Celja Pivovarne Laško, bodo prvo tekmo v Ligi za prvaka odigrali v sredo, ko bo njihov nasprotnik Urbanscape Loka.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA

Liga za prvaka, 1. krog:

GORENJE VELENJE - KOPER 2013

25:29 (13:11)

Gorenje: Cehte 2, Medved 3 (1), Haseljić 2, Ovniček 3, Ferlin 2, Grebenc 1, Stojnič, Grmšek, Toskić, Drobež, Potočnik 5, Golčar 3 (2), Verdinek 1, Kleč 1, Zaponšek, Pejović 2.

Koper 2013: Franza, Dolenc, Grzentič 3, Vlah 6, Krečič 6, Matijaševič, Kocjančič, Postogna, Rapotec 1, Smolnik 6, Sokolič 1, Guček, Sever, Planinc, Stopar, Bratkovič 6 (3).

Sedemmetrovke: 4/3; 3/3.

Izključitve: 4 min; 8 min.

RIKO RIBNICA - KRKA 30:23 (15:8)

Vujačić, Pahulje 5; Okleščen 7, Papež 6

Sreda, 21. marca, ob 19.00:

URBANSCAPE LOKA - CELJE PIV. LAŠKO

Lestvica za prvaka: RIKO RIBNICA 1 1 0 0 33 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 0 0 0 0 31 GORENJE VELENJE 1 0 0 1 31 KOPER 2013 1 1 0 0 25 URBANSCAPE LOKA 0 0 0 0 23 KRKA 1 0 0 1 21

Liga za obstanek, 1. krog:

GROSIST SLOVAN - JERUZALEM ORMOŽ

23:23 (15:14)

Marušič 9; Mesarić 6.

MARIBOR BRANIK - HERZ ŠMARTNO

35:24 (17:12)

Velkavrh 10, Štumpfl 7;Justin, Močnik 4

Sobota, 13. aprila:

TRIMO TREBNJE - DOBOVA

Lestvica za obstanek: JERUZALEM ORMOŽ 1 0 1 0 20 MARIBOR BRANIK 1 1 0 0 20 TRIMO TREBNJE 0 0 0 0 18 DOBOVA 0 0 0 0 11 SLOVAN 1 0 1 0 9 HERZ ŠMARTNO 1 0 0 1 8

D. S.