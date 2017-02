Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 7 glasov Ocenite to novico! FC Koper je bil poslan v nov postopek prisilne poravnave. Foto: Radio Koper FC Koper ima za 3,81 milijona evrov dolgov. Klub je prezadolžen, je dolgoročno plačilno nesposoben in več kot 60 dni zamuja s plačilom obveznosti. V likvidnostne probleme ga je pahnil način poslovanja v preteklih letih in s tem povezano zadolževanje, piše v načrtu finančnega prestrukturiranja. Upniki s skupaj 3,7 milijona evrov navadnih terjatev lahko torej v treh letih pričakujejo poplačilo v višini 167.118 evrov. V to številko je vštetih tudi nekaj manj kot 997.000 evrov posojila Milana Mandarića (na fotografiji), ki je zapadlo junija lani, zaradi česar so klubu tudi blokirali račun. Foto: Reuters Sorodne novice Se bo Luka Koper umaknila iz imena nogometnega prvoligaša? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koprski nogometni prvoligaš poslan v prisilno poravnavo

V klubu za 3,81 milijona evrov dolgov

1. februar 2017 ob 16:44

Koper - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je višje sodišče v Ljubljani razveljavilo postopek prisilne poravnave v zvezi z FC Koprom, je okrožno sodišče v Kopru v sredo klub znova poslalo v prisilno poravnavo.

Koprsko sodišče je nogometni klub iz Kopra poslalo v postopek prisilne poravnave že 11. novembra lani, in sicer na zahtevo družbe MM Šport, ki ima skupaj s svojim direktorjem Milanom Mandarićem do njega za nekaj manj kot milijon evrov terjatev iz naslova kreditnih pogodb. Vendar mu je ljubljansko vrhovno sodišče po uspešni pritožbi dolžnika in enega od upnikov decembra lani zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Pred tem je ljubljansko vrhovno sodišče dvakrat ugodilo družbi MM Šport, ki je ugovarjala julija in nato še septembra lani uvedenemu postopku poenostavljene prisilne poravnave nad FC Koprom, saj ta ni dokazal, da je mikro družba, kar je pogoj, da se tovrsten postopek nad njim sploh lahko začne.

Za 3,81 milijona evrov dolgov

FC Koper ima za 3,81 milijona evrov dolgov. Klub je prezadolžen, je dolgoročno plačilno nesposoben in več kot 60 dni zamuja s plačilom obveznosti. V likvidnostne težave ga je pahnil način poslovanja v preteklih letih in s tem povezano zadolževanje, piše v načrtu finančnega prestrukturiranja. Tokrat je prisilno poravnavo predlagal klub sam (vodil jo bo Matija Vičar), upniki pa imajo čas za prijavo terjatev do 1. marca.

Upniki lahko v treh letih pričakujejo poplačilo

Nogometni klub, ki v prvi ligi tekmuje z imenom glavnega pokrovitelja Luke Koper, svojim upnikom ponuja zmanjšanje navadnih terjatev za 95,50 odstotka, poplačilo preostanka pa postopno v treh letih od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave. Upniki s skupaj 3,7 milijona evrov navadnih terjatev lahko torej v treh letih pričakujejo poplačilo v višini 167.118 evrov. V to številko je vštetih tudi nekaj manj kot 997.000 evrov Mandarićevega posojila, ki je zapadlo junija lani, zaradi česar so klubu tudi blokirali račun.

Največji upnik Swiss Sport Agency

Največji upnik koprskega kluba je družba Swiss Sport Agency s sedežem na Maršalovih otokih, ki je v prvem postopku poenostavljene prisilne poravnave lani poleti prijavila terjatev v višini 2,12 milijona evrov. Račun v tej višini je FC Kopru izstavila za svetovanje, pogajanja in sklenitev pogodb s 15 nogometaši, ker pa je bil izstavljen šele nekaj dni pred vložitvijo zahteve za poenostavljeno prisilno poravnavo, so se pojavila ugibanja, ali ne gre le za navidezen dolg.

M. L.