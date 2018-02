Korejski zajtrk: Kuhanje

Prispevek kolegov z Vala 202

15. februar 2018 ob 11:27

Pjongčang - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Do zdaj so slovenski olimpijci najbolje skuhali ameriško hokejsko obaro, tokrat pa nas bodo popeljali po svoji kuhinji.

Posebno kuharsko izkušnjo ima deskar prostega sloga Tim Kevin Ravnjak. "Pred štirimi leti smo zamenjali trenerja. Do 15 ali 16 leta sem bil zelo izbirčen. Nisem jedel zelenjave, držal sem se testenin, mesa. Ko smo zamenjali trenerja, mi je takoj na prvem treningu rekel, da on zame ne bo kuhal posebne hrane. Vzel me je s sabo v kuhinjo in sva skupaj začela kuhati ter vključevati zelenjavo. Pozneje sva se vse bolj osredotočala na zdravo azijsko prehrano. V zadnjem času, če kuham, kuham azijsko hrano, zelo rad imam pa tudi mehiško," je povedal Ravnjak, nad čigar hrano so navdušeni tudi njegovi prijatelji.

Športniki so velikokrat že v rosnih letih prepuščeni zelo specifičnemu okolju, veliko potujejo, znajdejo se v neobičajnih situacijah in velikokrat je pomembna tudi hitrost priprave. Zelo dobro se v kuhinji znajde zdaj že mama Katja Višnar, ki kuha za dva športnika, tudi svojega srčnega izbranca, olimpijskega prvaka iz Sočija Oleja Hatestada.

Več pa v spodnjem prispevku kolegov z Vala 202, kjer bosta o svojih izkušnjah s hrano spregovorila tudi biatlonec Klemen Bauer in skakalka Ema Klinec.

VIDEO Korejski zajtrk: Kuhanje

Val 202