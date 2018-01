Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 51 glasov Ocenite to novico! Hyeon Chung je vzel mero Novaku Đokoviću. Foto: Reuters Roger Federer naskakuje 20. turnir za grand slam v karieri. Foto: Reuters Tennys Sandgren, 97. igralec z lestvice ATP, je najprijetnejše presenečenje Melbourna. Foto: Reuters Angelique Kerber je bila leta 2016 prva igralka sveta. Lani ni osvojila nobenega turnirja, zato se je razšla z dolgoletnim trenerjem Torbenom Beltzem. Wim Fissette jo je preporodil in 30-letna Nemka je ena izmed glavnih favoritinj za naslov. Foto: Reuters Simona Halep je v 3. krogu po maratonskem obračunu izločila Lauren Davis, tokrat pa je imela precej manj dela. Foto: Reuters VIDEO Đoković nemočen proti izj... Sorodne novice Nadal garal štiri ure za preboj med osem Dodaj v

Korejski zid Chung izločil svojega idola Novaka Đokovića

Presenetljivo izpadel tudi peti nosilec Dominic Thiem

22. januar 2018 ob 09:43,

zadnji poseg: 22. januar 2018 ob 12:35

Melbourne - MMC RTV SLO

Vrnitev šestkratnega zmagovalca OP Avstralije Novaka Đokovića se je v Melbournu končala v osmini finala. Srba je v treh nizih domov poslal 21-letni Hyeon Chung iz Južne Koreje.

Vzhajajoči teniški zvezdnik, ki je novembra slavil na turnirju bodoče generacije v Milanu, je Đokovića premagal s 7:6 (4), 7:5 in 7:6 (3). Dvoboj je trajal tri ure in 21 minut. Đoković je bil le senca nekdanje številke ena. Chung ga je nadigral v vseh prvinah teniške igre. Pri Srbu se je videlo, da po polletnem odmoru še ni povsem nared. Boj s samim sabo tako telesno kot psihično je rezultiral s 57 nevsiljenimi napakami. Beograjčan je imel spet težave s komolcem, zaradi katerega je počival pol leta. Na igrišče je v drugem nizu prišel tudi fizioterapevt. Đoković je izkoristil 5 od 19 brejk priložnosti, Chung 6 od 10. Razmerje v winnerjih je bilo 47:36 v korist Chunga.

Toda priznanje za zmago gre predvsem dobri igri Korejca, ki je bil neusmiljen tako s forhenda kot bekhenda. V izmenjavah je bil precej bolj stabilen in strpen. Včasih je njegova igra delovala kot mlajša verzija Đokovića. "Ko sem bil mlad, sem skušal kopirati Novaka, ker je bil moj idol," je Čung povedal takoj po koncu dvoboja. Neučakanost in poskus hitrega zaključevanja točk je Đokovića silila v napake, ki so ga na koncu tudi pokopale.

"Chung je bil nocoj boljši igralec. Brez dvoma si je zaslužil zmago. Bil je kot zid, za nameček pa se je izkazal v ključnih trenutkih. Komolec me je začel boleti ob koncu prvega niza, tudi s tem sem se moral spopadati. Ne vem, kaj bom zdaj naredil glede tega. Pogovoriti se moram s svojo ekipo," je povedal Đoković in dodal: "Frustrirajoče je, da počivaš toliko časa, pa se poškodba še ne zaceli. Je, kar je. Obstaja nekakšen razlog za vse to. Bolečina ni bila taka, da bi predal dvoboj. je pa bila moteča predvsem pri servisu, kar je bilo očitno."

"Chung lahko postane igralec top 10. Fizično je močno napredoval, trdo trenira in je dober fant. Da, najini igri sta res podobni," je še povedal Đoković.

Statistika Đoković Chung Prvi servis (%) 62 67 Asi 2 1 Dvojne napake 9 2 Winnerji 36 47 Osvojene točke 128 138 Brejk priložnosti 5/19 6/10



Korejec vseskozi v prednosti

Chung, 58. igralec sveta, je dvoboj z 12-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam začel silovito. Đokoviću je dvakrat odvzel servis in povedel s 4:0. 14. nosilec se je vrnil, niz je pripeljal v podaljšano igro, kjer pa je bil Korejec bolj zbran.

Nerazpoloženi Đoković je servis spet izgubil takoj na uvodu drugega niza. Vrnitev v niz mu je uspela v sedmi igri. Ko je kazalo, da bo spet odločala podaljšana igra, si je Chung pri vodstvu 6:5 priigral zaključno žogo za niz in jo tudi izkoristil.

Scenarij se je ponovil tudi v tretjem nizu. Korejc je imel brejk prednosti, ki pa ga je Nole ponovno izničil. V podaljšani igri je bil Chung vseskozi v prednosti. Dobil je zadnje štiri točke in izkoristil prvo zaključno žogo.

Tennys igra tenis življenja

Še eno presenečenje je pripravil Tennys Sandgren, ki do Melbourna ni dosegel še niti ene zmage na turnirjih za grand slam. 26-letnik iz Tennesseeja je v petih nizih s 6:2, 4:6, 7:6 (4), 6:7 (7), 6:3 premagal petega nosilca Dominica Thiema. Pred tem je bil Američan usoden tudi za Stana Wawrinko.

Prav Sandgren in Chung se bosta pomerila za mesto v polfinalu.

Federer edini brez izgubljenega niza

Branilec naslova Roger Federer nadaljuje svoj pohod v Melbournu. 36-letni Švicar je v dveh urah odpravil Madžara Martona Fucsovicsa in niti v četrtem dvoboju na OP Avstralije ni oddal niza.

Federer je 80. igralca z lestvice ATP premagal s 6:4, 7:6 (3) in 6:2. Madžaru ni dovolil niti ene priložnosti za odvzem servisa. V četrtfinalu se bo prvi favorit turnirja pomeril s Tomašem Berdychom, ki je bil s 6:1, 6:4, 6:4 boljši od Fabia Fogninija. Federer je dobil zadnjih osem medsebojnih dvobojev, med njimi tudi lanskega v 3. krogu Melbourna s 6:2, 6:4, 6:4.

"Zagotovo se mi bo skušal oddolžiti za ta poraz. Gledal sem njegove dvoboje, igra izvrstno in vesel sem, da se je vrnil," je obračun v sredo napovedal Federer, ki še edini v moški konkurenci ni izgubil niza. Švicar je postal najstarejši četrtfinalist Melbourna po Kenu Rosewallu leta 1977. Na OP Avstralije bo v četrtfinalu igral 14., na turnirjih za grand slam pa 52.

Kerberjeva napredovala v treh nizih

V ženski konkurenci presenečenj ni bilo. Še največ dela je imela favoritinja stavnic Angelique Kerber, ki je s 4:6, 7:5 in 6:2 ugnala Su Wei Hsieh. Tajvanka je vodila s 6:4 in 5:4, potem pa je popolnoma popustila. V dveh nizih sta napredovali prva igralka sveta Simona Halep in Madison Keys. Obe sta proti Caroline Garcia oziroma Naomi Osaka izgubili po pet iger.

Osmina finala, tabela (M):

NADAL (ŠPA/1) - SCHWARTZMAN (ARG/24)

6:3, 6:7 (4), 6:3, 6:3

ČILIĆ (HRV/6) - CARRENO BUSTA (ŠPA/10)

6:7 (2), 6:3, 7:6 (0), 7:6 (3)

DIMITROV (BLG/3) - KYRGIOS (AVS/17)

7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4)

EDMUND (VB) - SEPPI (ITA)

6:7 (4), 7:5, 6:2, 6:3

SANDGREN (ZDA) - THIEM (AVT/5)

6:2, 4:6, 7:6 (4), 6:7 (7), 6:3

CHUNG (J. KOR) - ĐOKOVIĆ (SRB/14)

7:6 (4), 7:5 in 7:6 (3)

BERDYCH (ČEŠ/19) - FOGNINI (ITA/25)

6:1, 6:4, 6:4

FEDERER (ŠVI/2) - FUCSOVICS (MAD)

6:4, 7:6 (3), 6:2

Osmina finala, tabela (Ž):

HALEP (ROM/1) - OSAKA (JAP)

6:3, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - STRYCOVA (ČEŠ/20)

6:7 (5), 6:3, 6:2

KERBER (NEM/21) - HSIEH (TJV)

4:6, 7:5, 6:2

KEYS (ZDA/17) - GARCIA (FRA/8)

6:3, 6:2



MERTENS (BEL) - MARTIĆ (HRV)

7:6 (5), 7:5

SVITOLINA (UKR/4) - ALLERTOVA (ČEŠ)

6:3, 6:0

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - KONTAVEIT (EST/32)

4:6, 6:4, 8:6

WOZNIACKI (DAN/2) - RYBARIKOVA (SLK/19)

6:3, 6:0

R. K.