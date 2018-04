Koren po imenitni predstavi pričakuje novo dimenzijo v finalu

13. april 2018 ob 06:53

Jesenice - MMC RTV SLO

Rekorden obisk v letošnji sezoni v Podmežakli je nakazoval, da je vse pripravljeno za slavje ob 12. naslovu državnih prvakov. Gal Koren je imel drugačne načrte.

SŽ Olimpija je v finalni seriji prikazala najboljši hokej v tej sezoni. Kombinatorna igra je krasila zmaje na vseh treh tekmah, na prvih dveh pa so bili preveč neučinkoviti. Že po torkovi tekmi v Tivoliju je bilo kar težko verjeti, da Ljubljančani zaostajajo z 0:2 v zmagah, vsekakor bi si zaslužili eno zmago. Ta je prišla v četrtek zvečer pred 3.500 gledalci na Jesenicah (3:4).

Železarji so uvodni dve srečanji dobili zaradi kakovosti posameznikov, na prvi tekmi je blestel Adis Alagić, v Tivoliju pa je vratar Clarke Saunders preprečil še precej višje vodstvo zmajev, ki pa jim je na koncu pošla sapa. Na tretji tekmi je druga tretjina popolnoma pripadla Olimpiji, ki je imela na koncu tudi več strelov (30:35).

Pokal in zlate kolajne so bili že pripravljeni, da natančno leto dni po enajsti zvezdici v samostojni Sloveniji znova končajo okoli vratu Jeseničanov, a zdaj se serija seli v Tivoli, kjer pa zeleno-beli niso dobili derbija kar dve leti.

Koren zdaj stavi na psihološko prednost

26-letni Koren je imel sanjski večer, trikrat je matiral Saundersa, še posebej izjemen je bil njegov strel pod prečko v 52. minuti.

"Resnično smo si zaslužili to zmago. Iz tekme v tekmo smo stopnjevali formo in gradili. Zmago smo si prigarali in gremo naprej v Tivoli. Na prvih dveh srečanjih smo igrali dobro in imeli priložnosti. Takrat ni šlo noter, danes pa smo dali gole, ki smo jih potrebovali. Lepo je, če daš tri gole, a so delo celotne ekipe, meni se je odprlo in dobili smo to, po kar smo prišli. Zdaj je psihološka prednost na naši strani, zato v finalni seriji pričakujem novo dimenzijo," je bil navdušen Koren, ki je z Medveščakom igral tudi v Ligi KHL.

Vnuka po izenačenju oblil hladen pot

Jure Vnuk je pred začetkom finala pričakoval, da bodo njegovi izbranci iz tekme v tekmo stopnjevali formo. Rast je očitna, čeprav manjkata izkušena Matic Kralj in vratar Robert Kristan, ki sta zaradi poškodb že končala sezono.

"Že na prvi tekmi smo bili polovice tekme boljši tekmec. V Tivoliju smo bili skoraj tako rekoč vso tekmo boljši, na koncu pa smo izgubili. Tokrat smo si krvavo zaslužili prvo finalno zmago. Močno smo popravili učinkovitost. Tokrat je tudi vratar Saunders dobil lekcijo. Zdaj je vse mogoče, saj smo res postali prava družinica. Zdaj se bodo Jeseničani ukvarjali z našo igro. Mi smo njih dodobra preučili," je v svojem slogu pojasnil Vnuk.

"Jesenice so malo padle, mi pa smo naredili korak naprej. Razlika ni tako velika, kot se je zdelo prej. Pred tekmo smo ohranili mirno glavo. Zavedamo se, kaj je treba delati na ledu. Ko so izenačili, me je oblil hladen pot. Ta scenarij smo že videli, po navadi smo mi potegnili kratko, danes smo bili dovolj zbrani za zmago," je poudaril trener zmajev.

Tavželj: Nismo bili pripravljeni na boj

Jeseničani so v četrtfinalu Alpske lige pometli z Olimpijo (4:0 v zmagah, razlika v zadetkih 18:5), mesec dni zatem pa ne najdejo prave igre. Veliko je individualnih napak, tudi drsalno ne prevladujejo.

Kapetan Andrej Tavželj vedno odlično analizira tekmo: "Bili smo previdni v napovedih o slavju. Hokej je šport, kjer je težko zmagati in zaključiti. Ne prikazujemo igre, ki nas je krasila v celotni sezoni. Ne pride do izraza drsanje, ni agresivnosti. V prvi polovici tekme sploh ni kazalo, da smo pripravljeni na boj. Morali bomo garati za naslov prvaka. Olimpija ima veliko željo, povrhu pa ji pustimo preveč prostora, da se razigra. To je treba čim hitreje pozabiti in do sobote psihološko urediti stvari, da bo to dovolj za konec v Ljubljani."

Glavič: V hokeju se lahko stvari hitro obrnejo

"Želje so nekaj, igra pa nekaj drugega. Seveda smo šli v tekmo na zmago, a se žal ni izšlo. Kaj je šlo narobe? Tekmo smo si razdelili napol, pol za nas, pol za Olimpijo, samo s polovico pa ni šlo. Hokej je hitra igra in zadeve se lahko hitro obrnejo. To pa je tudi čar tega športa. Fantje so dovolj stari, da se bodo v svojih glavah pripravili na sobotno tekmo," ostaja optimističen trener Gaber Glavič.

Železarji, ki so šele drugič v letošnji sezoni izgubili na derbiju, dobili so jih kar 12, so seveda še vedno veliki favoriti za naslov. Olimpija želi v soboto s prvo zmago nad večnimi tekmeci v Tivoliju izsiliti odločilno tekmo v ponedeljek.

Aleš Golob