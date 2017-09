Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Robert Koren je na vrhuncu kariere igral v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koren spet pri matičnem klubu: pri Dravogradu igralec in trener

Od lanskega januarja ni imel kluba

13. september 2017 ob 17:11

Dravograd - MMC RTV SLO

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Robert Koren se je odločil, da nadaljuje kariero, in sicer v klubu, kjer se je vse začelo - Dravogradu.

36-letni Koren od lanskega januarja, ko je prekinil pogodbo z Melbourne Cityjem, ni imel kluba in kazalo je, da je njegove kariere konec. Toda odločil se je, da znanje in izkušnje vnovči še v 3. slovenski ligi. Poleg vloge trenerja bo pri NK Dravogradu tudi zaigral za člansko ekipo. Kot so zapisali na Facebook strani NK Dravograda, gre za najdražji prestop v zgodovini kluba.



Dravograd je po štirih krogih nove sezone 3. SNL skupaj s Šampionom na prvem mestu in tako na dobri poti, da se prebije v drugo ligo.

Koren je za Dravograd igral na začetku kariere, med sezonama 1996 in 2001. Nato se je preselil v Celju, od leta 2004 pa je igral v tujini. Bil je dolgoleten slovenski reprezentant, tudi kapetan, najbolj v spominu pa bo ostal njegov zadetek na svetovnem prvenstvu leta 2010, ko je Slovenija premagala Alžirijo z 1:0, kar je za zdaj edina zmaga Slovenije na mundialih.

