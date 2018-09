Košarka: Slovenija - Hrvaška (polčas 36:41)

Slovenci v sredo zmagali v Varaždinu

8. september 2018 ob 13:48,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 20:49

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska članska košarkarska reprezentanca od 20.00 naprej v Celju igra še drugo pripravljalno tekmo s Hrvaško.

Prvo pripravljalno tekmo za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 so varovanci Rada Trifunovića, ki se jim je v Zrečah po tekmi pridružil tudi Edo Murić, dobili v Varaždinu s 87:86. Blesteli so predvsem z meti za tri točke, trojke so deževale od vsepovsod.

Tokrat imajo Hrvati, za katere igrata tudi NBA-zvezdnika Bojan Bogdanović in Dario Šarić, v Celju popravni izpit.

Hrvaška in slovenska izbrana vrsta se srečujeta že 33. Uspešnejši so Hrvati, ki trenutno v zmagah vodijo z 18:14, v prid Slovencem pa kažejo rezultati na zadnjih 13 medsebojnih obračunih, saj jih je Slovenija dobila kar deset.

Pripravljalni tekmi:

Celje, danes ob 20.00:

SLOVENIJA – HRVAŠKA

-:- (22:23, 14:18, -:-, -:-)

Varaždin:

HRVAŠKA – SLOVENIJA

86:87 (16:18, 21:27, 24:26, 25:16)

M. L.