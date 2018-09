Mladi Slovenci dolgo pretili Hrvatom

Slovenija brez Vidmarja, Zagorca in Dimec

8. september 2018 ob 13:48,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 22:18

Celje - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so na pripravljalni tekmi v Celju izgubili s Hrvaško (75:83), ki se jim je tako oddolžila za poraz pred tremi dnevi v Varaždinu (87:86).

Slovenci so nastopili brez dveh najvišjih igralcev Gašperja Vidmarja in Saše Zagorca, ki sta na treningu oziroma prejšnji tekmi dobila udarca v koleni. Manjkal je tudi Žiga Dimec, ki ga njegovi delodajalci iz Bayreutha ne pustijo v reprezentanco.

Varovancem Rada Trifunovića so tako manjkali "centimetri", o čemer priča tudi izgubljen skok (45:29). Kljub temu so z borbenostjo veliko nadoknadili.

Hrvaška največ vodila s +11

Hrvati so vodili večji del tekme v Zlatorogu, največ s +11 (47:36). Ob koncu tretje četrtine je semafor kazal 61:51. Slovenci so se nato s trojkami Gregorja Glasa, Jakoba Čebaška in Eda Murića približali le na točko zaostanka (61, a preobrata niso uspeli narediti.

18 točk Šarića, 14 Mesička

Bolj izkušeni Hrvati na čelu z NBA-zvezdnikoma Bojanom Bogdanovićem in Dariem Šarićem so v nadaljevanju tekmo mirno pripeljali do konca. Šarić je bil z 18 točkami prvi strelec tekme, medtem ko je za Slovenijo Blaž Mesiček dosegel 14 točk. Hrvati so tako na 33. medsebojnem srečanju zmagali še 19.

Slovenija v petek proti Latviji

Reprezentanci se bodo v nedeljo ter ponedeljek priključili še igralci, ki do zdaj zaradi pravil Fiba niso smeli trenirati v državnih selekcijah. Selektor Rado Trifunović nestrpno pričakuje Anthonyja Randolpha, Vlatka Čančarja, Luko Rupnika in Jurija Macuro. Slovenija bo v petek v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala v Latviji, tri dni kasneje pa v Stožicah pričakuje Turčijo.

Pripravljalni tekmi:

Celje:

SLOVENIJA – HRVAŠKA

75:83 (22:23, 14:18, 15:20, 24:22)

Mesiček 14, Mahkovic 13, Čebašek 11, Lapornik 9, Durnik, Murić 8, Rebec 7, Glas 5; Šarić 18, Žižić 15, Simon 12, Zubac 10, Mustapić, Stipčević in Ramljak 6, Perić 2.

Prosti meti: 11/16; 15/25

Met za dve: 14/35; 16/32

Met za tri: 12/29; 12/26

Skoki: 29; 45

Varaždin:

HRVAŠKA – SLOVENIJA

86:87 (16:18, 21:27, 24:26, 25:16)

M. L., A. V.