Košarkar, zaradi katerega slovenske ambicije segajo tudi do medalje

V poletni ligi zasenčil tudi Stepha Curryja

9. avgust 2017 ob 09:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca drugič igra okrepljena z Američanom. Anthony Randolph, ki pravi, da je kolajna realen cilj, bo na EuroBasketu ključen mož nacionalne selekcije.

Do zdaj se je na pripravljalnih tekmah pokazalo, kdo so nosilci igre izbrane vrste, kdo pa so igralci, ki bodo zadolženi za specifične vloge. Vodja in dirigent igre je Goran Dragić, ob njem glavni adut vsestranski najstniški virtuoz Luka Dončić, veliko pa se pričakuje tudi od 28-letnega Randolpha, Dončićevega soigralca pri Realu, ki je svoje široko znanje demonstriral na prvem dvoboju. Sicer je bil nasprotnik skromna univerzitetna zasedba Rusije, vendar je Američan z meti z razdalje potrdil, da Sloveniji prinaša dodano vrednost.

Na zadnjih dveh tekmah ni igral, saj je odšel v ZDA, kjer se je poročil. Iz domovine se vrača pred turnirjem v Opatiji, kjer Slovenijo čakata Hrvaška in Ukrajina. "Seveda njegova odsotnost bo vplivala, a tu bo vse odvisno od njega. Mi smo presrečni zanj in za njegovo družino zaradi poroke. On je pravi profesionalec od začetka do konca. Tu ni nobene igre, povsem profesionalen odnos in tudi soigralci so ga zelo dobro sprejeli, čisto za svojega. Je tih fant, ni glasen, a vse dela profesionalno. To so nepozabni dnevi zanj, ko pa pride nazaj, ga moramo čim prej vključiti v sistem. Določeni stvari bo seveda zamudil, njegova naloga pa bo, da bo to čim prej nadomestil," je še pred odhodom Randolpha dejal selektor Igor Kokoškov.

Ekipa ga je dobro sprejela

Ameriški košarkar je tik pred vrnitvijo v domovino zatrdil, da ne bo nobenih težav zaradi nekaj dnevne odsotnosti in je prepričan, da bo zamujeno hitro nadoknadil. Hkrati se mu niti ne, kot je za MMC priznal, zdi nekaj nenavadnega, da igra za drugo reprezentanco in ne selekcijo svoje domovine: "To je košarka, ki ne pozna meja. Igram jo že vse življenje in ni kakšnih problemov s prilagajanjem. Okoli mene je res prijetna skupina fantov v reprezentanci, ki me je lepo sprejela. Zelo uživam v tej izkušnji. Vsa reprezentanca me je dobro sprejela in mi še olajšala delo. Uživam, ko igram z njimi, se pa tudi že veselim izziva, ki ga prinaša evropsko prvenstvo in težki nasprotniki ter zahtevna konkurenca, ki bo tam."

Med lanskimi kvalifikacijami, ko sta položaj krilnega centra morala pokriti Edo Murić, ki se bistveno bolje znajde na krilu, in Saša Zagorac, je postalo jasno, da je v reprezentanci nastala velika vrzel na štirici. Na položaju, za katerega so na velikih tekmovanjih svoj čas (tudi naenkrat) ped dobrimi desetimi leti konkurirali Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek, Goran Jurak, Marko Tušek in Uroš Slokar, je zdaj najbolj podhranjen. Zato se je, kot je dejal generalni sekretar zveze Rašo Nesterović, ki je bil v času omenjenih v izbrani vrsti prva izbira na petici, med kvalifikacijami porodila zamisel o naturalizaciji košarkarja, ki bi bil krilni center, a bi obenem lahko pomagal tudi na položaju centra, saj bi ob novem naturaliziranem igralcu mesto izgubil Alen Omić.

Ko so na zvezi oblikovali seznam kandidatov, je bil na vrhu prav krilni center Real Madrida, ker je z njim po besedah Nesterovića Slovenija dobila največjo širino. "Ko smo stopili v stik, sem se pogovoril s svojim krogom ljudi, agentom in z bližnjimi. Strinjali smo se, da bo ta odločitev najboljša zame in bo to odlična izkušnja, da bom igral skupaj z odličnimi evropskimi igralci, hkrati pa se tudi meril z najboljšimi posamezniki v Evropi in tudi nekaterimi iz Lige NBA. Zavedam se, da to zame pomeni odlično izkušnjo in velik izziv, zato pa tudi predstavlja veliko motivacijo," je svojo odločitev komentiral Randolph, ki je sicer na prvi vtis tiha in zadržana oseba, njegovi odgovori pa so kratki, a jedrnati.

Randolph: Medalja je realen cilj

Slovenija je na evropskem prvenstvu že zaigrala z Američanom. Leta 2001 je za reprezentanco na EuroBasketu v Turčiji nastopil Arriel McDonald, ki je predtem štiri sezone branil barve Krškega in Olimpije, a tedaj ni izpolnil visokih pričakovanj, Slovenija pa je razočarana izpadla že po skupinskem delu. Naturalizacija Randolpha je dvignila veliko prahu. Da je Američan, ki prizna, da predtem ni vedel veliko o Sloveniji, dobil državljanstvo, je bilo treba celo spreminjati zakonodajo. Zaradi tega so jasno pričakovanja zdaj bistveno višja, prav Randolph pa bo še posebej pod drobnogledom in bo na parketu moral upravičiti zaupanje. Da bo zaigral za reprezentanco države, kjer še nikoli ni bil, se članu Real Madrida ne zdi nič posebnega in to pospremi z besedami, da je igra univerzalni jezik. "To je košarka," pravi. KZS je pač izkoristil možnost, ki jo nekatere reprezentance že leta, številni Američani pa so tudi odigrali glavne vloge pri odličnih izidih, kot na primer Rus J. R. Holden in Makedonec Bo McCalebb.

Da so s prihodom odličnega krilnega centra apetiti bistveno višji, je ob novici, da bo Randolph igral za Slovenijo potrdil tudi Nesterović, ko je dejal: "Zdaj nimamo kaj računati. Ta Eurobasket niso kvalifikacije za svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, saj se je spremenil sistem tekmovanja. Letos gremo na najvišja mesta. Brez podcenjevanja kogar koli. Zdaj imamo ekipo za naskok na vrh Evrope." Tudi Randolph se je v izziv podal z visokimi cilji: "Mislim, da so doslej dobro delali. Za kratko obdobje smo veliko naredili. Po mojem mnenju se ekipa lepo gradi in uigrava. Smo na pravi poti in če bomo tako nadaljevali, bili vsak dan boljši in ves čas napredovali, nas čaka uspešen turnir. Mislim, da smo že prvo tekmo odigrali korektno. Pokazali smo nekaj dobrih stvari, jasno pa je še veliko prostora za napredek. Moramo se izboljšati v marsikaterem segmentu, a je bilo veliko pozitivnih stvari. Če bomo trdo delali še naprej, smo lahko zelo dobri. Strinjam se, da ima ta ekipa velik potencial. Po mojem mnenju je tudi medalja realen cilj."

Kakor koli, dejstvo je, da je Randolph velika okrepitev za slovensko reprezentanco in ji s svojimi telesnimi predispozicijami ter atletskimi sposobnostmi daje novo dimenzijo in veliko širino. 211 centimetrov visoki košarkar je v osnovi krilni center, toda lahko igra tudi na poziciji pet, zaradi dobre tehnike in gibljivosti ter odličnega meta z razdalje, ki si ga kljub višini zna pripraviti sam, pa je v preteklosti igral tudi na krilu. Hkrati je dober obrambni igralec, saj je eden najboljši blokerjev v Evroligi.

V Nemčiji rojeni Američan, ki je odraščal v Kaliforniji in Teksasu, je v Ligo NBA vstopil zelo mlad. Na naboru je bil izbran leta 2008 (istega leta kot Goran Dragić na 45. mestu). 14. po vrsti so ga draftirali Golden State Warriorsi, ki so leto kasneje izbrali zdaj enega najboljših igralcev na svetu Stepha Curryja in začeli sestavljati šampionski mozaik. Randolph je ob prihodu v najmočnejšo ligo na svetu dopolnil komaj 19 let, za sabo pa je imel eno leto na univerzi LSU, kjer sta med drugim igrala tudi Pete Maravich in Shaquille O'Neal.

Blestel je predvsem na poletni ligi leta 2009, ko je za sabo že imel sezono v NBA-ju. Tedaj je zasenčil tudi takrat novinca Curryja, ki je sicer leto dni starejši. Randolph je v povprečju dosegal skoraj 27 točk in več kot osem skokov. Strokovnjaki so ga označili za enega največjih talentov generacije, na koncu pa, čeprav je bil morda celo prvi kandidat, ni bil izbran za MVP-ja poletne lige, nagrada je namreč pripadla prvemu izboru drafta tistega leta Blaku Griffinu. Zatem je imel težave s kar hudo poškodbo gležnja.

Za Golden Statom je zaigral še za New York, Minnesoto in Denver, vendar nikjer ni prav navdušil. Sledila je selitev v Evropo, kjer se je hitro odlično znašel v Krasnodarju. Lokomotiv Kuban je bil leta 2016 hit Evrolige, ko ga je Randolph v navezi z Malcolmom Delaneyjem presenetljivo popeljal na Final Four. Nato je sledila selitev k Realu, kjer je bil v Evroligi za Sergiom Llullom drugi strelec, za Gustavom Ayonom pa drugi skakalec moštva. S kraljevim klubom je junija podaljšal pogodbo.

Tilen Jamnik