Košarkarice začele priprave, opazen kult reprezentance

10. februarja s Francijo, na valentinovo z Romunijo

5. februar 2018 ob 19:38

Laško - MMC RTV SLO

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je zbrala v Laškem in začela priprave na tretjo in četrto tekmo kvalifikacij evropskega prvenstva.

Slovenke se bodo v drugem ciklu kvalifikacij pomerile s Francijo in Romunijo. Tekma s Francijo bo na sporedu v soboto, 10. februarja, ob 17.00 v dvorani Gimnazije Celje center. Drugo srečanje jih čaka v sredo, 14. februarja, ob 17.00, ko se bodo v dvorani Gimnazije Celje center srečale z izbrano vrsto Romunije.

V Laškem se je zbralo štirinajst košarkaric. Poleg dvanajstih igralk, ki jih je selektor Damir Grgić določil za drugi cikel kvalifikacij, sta se izbrani vrsti priključili tudi poškodovani Eva Lisec in Nika Barič, ki bosta opravljali rehabilitacijo pod vodstvom Martina Klešnika in Žaneta Bortka, hkrati pa bosta s svojimi izkušnjami in znanjem pomagali mlajšim košarkaricam.

Kapetanski trak bo nosila Teja Oblak

Novinki v članski reprezentanci sta Althea Gwashavanhu in Tina Cvijanović, kapetanski trak bo po poškodbi Baričeve prevzela Teja Oblak. Priprave bodo pod taktirko selektorja Damirja Grgića potekale v Laškem in Celju. Poleg omenjene trojice košarkaric bodo slovenske barve v drugem ciklu branile Annamaria Prezelj, Rebeka Abramovič, Tina Jakovina, Zala Friškovec, Tina Trebec, Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar, Larisa Ocvirk in Shante Evans.

"Vesel sem, da je znova napočil čas za reprezentančno košarko. V zadnjih dveh letih nam je uspelo zgraditi kult reprezentance in v njej vzpostaviti odlično vzdušje. Tudi to je razlog, da sta se nam priključili poškodovani Eva Lisec in Nika Barič. Čeprav na njuno pomoč na parketu v tem ciklu ne moremo računati, pa bosta zagotovo vplivali na dobro vzdušje in pomagali mlajšim in manj izkušenim košarkaricam. Ključ do uspeha sta trdo delo in dobro vzdušje. V soboto nas čaka tretja tekma v kvalifikacijah za EP 2019, v Celju bomo gostili močno reprezentanco Francije. Naredili bomo vse, da se pokažemo v čim boljši luči. Nato nas čaka še obračun z reprezentanco Romunije, ki smo jo na prvi tekmi premagali. To tekmo želimo dobiti in si s tem odpreti vrata na evropsko prvenstvo," je dejal Grgić.

Slovenke so kvalifikacije za EP 2019 začele z dvema zmagama. V Oradei so z 21 točkami naskoka premagale romunsko izbrano vrsto, v Celju pa so bile izbranke Damirja Grgića uspešnejše od Fink (97:57).

Kvalifikacije za EP 2019, 3. krog



Sobota ob 17.00 (Celje):

SLOVENIJA - FRANCIJA



4. krog, sreda, 14. februarja, ob 17.00:

SLOVENIJA - ROMUNIJA



5. krog, sobota, 17. novembra 2018:

FINSKA - SLOVENIJA



6. krog, sreda, 21. novembra 2018:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Vrstni red: Francija in Slovenija po 4, Romunija in Finska 0 točk.

T. O.